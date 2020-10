Martínez confirmó que descongelarán tarifas de luz y gas desde diciembre

El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que no se volverá a prorrogar el decreto que congeló las tarifas de energía eléctrica y gas. Así, desde diciembre volverán a aplicarse aumentos El freno al incremento de las facturas fue una medida de Mauricio Macri en abril del año pasado y se fue prorrogando, aunque hubo usuarios que sí pagaron más porque fueron recategorizados en función de sus consumos.

El primer indicio sobre el descongelamiento de tarifas lo dio ayer el presidente Alberto Fernández durante su primera visita a Vaca Muerta, donde anunció el Plan Gas 4. El mandatario reafirmó que el congelamiento dispuesto durante la pandemia evitó que “los argentinos tuvieran que sufrir por el riesgo de quedarse sin gas”, pero anticipó que “llegó la hora de empezar a poner en orden todo, en medio de la crisis mundial que la pandemia ha generado”.

Esta mañana, en diálogo con Vos a Diario, Martínez brindó más detalles. Dijo que cuando venza el plazo en diciembre (se refirió al 31, pero la fecha exacta es el 17) se comenzará a aplicar un esquema de aumentos. Resaltó, referenciando al ministro de Economía, Martín Guzmán, que "va a estar más relacionado al proceso inflacionario que a otra cosa".

El secretario de Energía reconoció que no van a estar congeladas las tarifas como ocurre desde hace casi dos años. Luego se expresó en línea con los dichos del presidente, quien afirmó: “lo que no podemos hacer es volver a convertir las tarifas en un problema para los argentinos". En este sentido, Martínez aclaró que los aumentos "no van a ir a valores internaciones de manera directa".

Así se pondrá fin a un congelamiento que comenzó en abril de 2019 y que fue parte de un paquete de acciones económicas que anunció Macri. Este congelamiento se mantuvo gracias a la sanción, en diciembre, de la Ley de Solidaridad, que fue prorrogada el 20 de junio por 180 días más. Finalmente, diciembre será la fecha en el que se vuelva a establecer un esquema de aumentos.

El incremento de los combustibles

Además, Martínez respondió sobre el aumento de combustibles, teniendo en cuenta que esta medianoche YPF incrementó los valores en sus estaciones de servicio por el traslado del incremento de impuestos y biocombustibles.

El funcionario reconoció que los precios están atrasados, pero aseguró: "tampoco les vamos a dar el precio que están pidiendo las destilerías". Explicó que el objetivo es que los aumentos sean graduales y buscando la armonización entre las partes. "Cuando estuvo todo mal hubo un precio sostén que sostuvo la actividad, cuando esto se recupere y si llega a ir para arriba muy rápidamente , cosa que no creo que pase, tampoco se va a trasladar el precio internacional de manera inmediata al surtidor", remarcó.