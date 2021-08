Martini se quebró al defenderse en la causa Techo Digno en Bariloche

“Repaso mi accionar y no encuentro nada que no esté ceñido a lo que la ley manda. He cumplido en todo. Nunca, jamás usé fondos públicos en mi propio beneficio”, dijo la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, en la audiencia de formulación de cargos en la causa Techo Digno vinculada a la construcción de 875 viviendas, que comenzó este martes.

“Cuando uno busca mi nombre en internet, mis hijos ven mi foto. Sale mi nombre. Es un escarnio público. Jamás dispuse un solo centavo de los fondos en mi provecho. Todo el dinero recibido fue destinado a viviendas. Vivo en la misma casa desde siempre y la política es mi pasión”, señaló Martini al borde del llanto.

El juez Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos contra Martini y Juan Castelli, de Oriente Construcciones, y determinó un período de investigación de siete meses.

Noticia en desarrollo