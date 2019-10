Mató en un vuelco y familiares de la víctima lo vieron manejando de nuevo

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén resuelve sobre un conflicto de competencias entre los jueces de Ejecución Penal de la provincia de Neuquén, sobre una causa por homicidio culposo en un accidente de tránsito, el abogado querellante de la víctima denunció que el imputado sigue conduciendo pese a que tiene una inhabilitación judicial por una probation. Explicó que los familiares de la víctima lo vieron manejando e incluso lo filmaron dos veces, además aseguran que en una de las oportunidades el hombre eludió a la policía, en Cipolletti.

"El problema es que mientras el TSJ resuelve, pasaron siete meses y tenemos una persona que mató al volante, que está con una probation y sigue manejando, incumpliendo las restricciones que se le impusieron", cuestionó Michel Rischmann, el abogado que representa a la familia de la víctima Celia Adela Constantín.

La mujer de 73 años de falleció el 15 de octubre del 2018 en proximidades a El Chocón. El hecho ocurrió alrededor de las 18 sobre el kilómetro 1.281 de la Ruta Nacional 237. Constantín viajaba en una Chevrolet Spin junto al imputado y otra mujer, cuando perdieron el control del vehículo y volcaron.

Por ese caso la fiscalía de Cutral Co investigó al conductor, un hombre de 45 años cuyas siglas son M.A.B., y como la condena en expectativa era menor a los tres años de prisión -de cumplimiento condicional-, el sujeto accedió a una suspensión de juicio a prueba el 18 de marzo de de este año. En la resolución se le impusieron pautas a cumplir para evitar el juicio, entre otras medidas, que fije un domicilio -lo hizo en Cipolletti-, que realice un curso de manejo y "por un año se obliga a no conducir cualquier tipo de vehículos automotor haciendo entrega del carnet de conducir", se fundamentó.

Lo vieron manejando dos veces

El 28 de mayo la querella solicitó que se revoque la probation y se realice la apertura de un juicio porque el imputado no cumplió las pautas. Rischmann aseguró que el cuatro de abril -es decir, 17 días después de haber recibido el beneficio-, el hijo de Constantín vio y filmó al imputado manejando en Cipolletti. El hecho fue denunciado y se realizó una audiencia en Neuquén, pero la jueza de Ejecución Penal de la capital se declaró incompetente y remitió las actuaciones a otro magistrado del interior, porque se trata de una causa que se tramitó en Cutral Co.

Rischmann explicó que hubo un segundo incumplimiento el seis de septiembre pasado en horas de la tarde, también en Cipolletti. Allí lo vio la nuera de Constantín en proximidades del Andén, lo filmó e incluso avisó a la policía sobre la falta que estaba cometiendo. El abogado explicó que el imputado se fue del lugar conduciendo, pese a que los uniformados le dieron la voz de alto.

Un nudo judicial

"El TSJ tiene que resolver cual de los jueces es el competente. Pero hasta que resuelva, este tipo ya va a tener la probation culminada, el plazo es de un año y nuestro pedido va a quedar en abstracto", señaló el abogado y explicó que transcurrieron siete meses de la probation.

Criticó que los jueces de Ejecución de Cutral Co y de Neuquén se declararon incompetentes: "el de Cutral Co justificó que las reglas de conducta que se impusieron se tenían que cumplir en Neuquén, porque es la localidad más próxima al domicilio del imputado. Pero la jueza de Neuquén sostiene que se debe resolver en Cutral Co, porque la causa se tramitó allá".

En ese contexto cuestionó que la causa "sigue dando vueltas, con un tipo sigue manejando y ya mató a una persona. Es un peligro".