Mauricio Macri: «Para ganar plata hay que evadir impuestos»

De cara a las próximas elecciones, en las que no participa como candidato, el expresidente Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña electoral de Juntos por el Cambio. En una entrevista periodística al canal de noticias La Nación+ responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de los fracasos de su propia gestión. Auguró que su espacio ganará las próximas elecciones y afirmó que "el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo".

En un tramo del diálogo con el periodista Alfredo Leuco, Macri lanzó: “Estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos”, lanzó en LN+ y completó indignado: “Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital”.

Macri sostuvo que en cuatro años no pudo cambiar nada debido a la herencia que recibió del gobierno de Cristina. “Asumo todas las malas mías, yo no fui claro con la herencia que habíamos tenido, subestimé la gravedad de todo lo que habíamos recibido. Por eso entiendo que mucha gente sintió que los invité a trepar una montaña que parecía que no hacía cima”, dijo.

Recordó que durante su gestión la vicepresidenta siguió “controlando el poder”. “(Ella) Tenía la Cámara de Diputados, Senadores y gobernadores. Ante este fracaso que estamos sufriendo: la gente le va a retirar el apoyo y el peronismo se va a dar cuenta de que los llevó por un camino destructivo”, dijo.

Macri consideró que Juntos por el Cambio va a ganar esta elección y se va a consolidar de cara a las presidenciales de 2023. “Vamos a recuperar la cultura del trabajo. Tenemos que hacer las reformas iniciales el primer día”. De todas maneras, vaticinó que el futuro “va a ser diferente a 2015 y peor, porque el daño va a ser tremendo, se va a seguir profundizando porque no hay rumbo, no hay plan y hay una degradación diaria de los hechos y de la palabra”.

El ex presidente esbozó una autocrítica. “Nosotros quisimos cumplir con todo lo que nos demandaban, abrimos las puertas, y después no tuvimos reciprocidad. El único que lamentablemente quiso cruzarla y que decidió enfrentarse a este kirchnerismo fue Miguel Ángel Pichetto. Es la misma puerta que pueden cruzar todos los peronistas que quieran abrazar una Argentina republicana otra vez”, dijo antes de asegurar que “el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo”.