Me salvaron la vida

Hace unos meses decidí con mis hijos, hermana y sobrino recibir mis 70 años en Bariloche, ese lugar encantado.

Salimos el 11 de octubre a recorrer los Siete Lagos, pasamos por La Angostura y llegamos a San Martín de los Andes donde pernoctamos. Al despertar, recibí mis regalos, luego desayunamos y ahí empezó otra historia.

Comienzo a sentir un fuerte dolor en el pecho, que primero pareció muscular, pero al intensificarse me di cuenta que era algo más complicado por lo que pedí a mis hijos me llevaran a un control médico.

Fui llevado al Hospital “Ramón Carrillo” , distante a solo cuatro cuadras, donde fui solícitamente atendido por todo el equipo de guardia.

Siempre permanecí lúcido pero dolorido. Me realizaron electrocardiograma, fui medicado por vía endovenosa y controlado por el equipo cardiológico. Después me enteré que ésta rápida intervención me salvó la vida.

En la camilla escucho que habrá que llamar el avión para un traslado a un centro especializado de Cipolletti (el Instituto Cardiovascular del Sur). Me trasladan en ambulancia al aeropuerto de San Martín de los Andes acompañado por un médico, dos enfermeros y mi hijo. Volamos hacia Neuquén en un avión de la misma Provincia y media hora después aterrizábamos para ser recibidos por otra ambulancia que, sirena mediante, se abrió paso hasta llegar a la UTl del Instituto Cardiovascular. Me avisaron que a primera hora del día siguiente sería intervenido para colocarme un stend, lo que se cumplió tal lo programado. Al siguiente día pasé a sala general y el día 15/10 finalmente fui dado de alta.

Desde que ingresé al Hospital “Ramón Carrillo” fui atendido con toda profesionalidad y premura por todo el equipo de guardia maravilloso a quien agradezco infinitamente el haberme salvado la vida. Por supuesto mi agradecimiento se hace extensivo a Fundación Médica, atendido deferentemente por todo el personal. Un dato no menor es que como afiliado al PAMI todo este periplo de atenciones, traslados, intervención y controles no me salieron un peso.

Nunca olvidaré los momentos pasados, pero sobre todo el valor humano de todos los que me atendieron. ¡Gracias infinitas a todos!

Alcides Parlatto

DNI 10071671

Concepción del Uruguay, E. Ríos