Messi se va a Manchester donde lo esperan Guardiola, Agüero y el jeque de los petrodólares

Si aún quedaba una mínima posibilidad de que Lionel Messi permaneciera en Barcelona, ayer se terminó de disipar. El halo incandescente sobre el ídolo eterno desapareció del firmamento catalán y el hincha culé llora la partida del hijo pródigo.

El nacido y criado en La Masía decidió no colgar los botines allí, al menos por ahora, y firmó su boleto de partida gestado en el desencanto con una dirigencia blaugrana encabezada por Josep Maria Bartomeu, que sin dudas pasará a la historia como el presidente que fue capaz de implosionar a uno de los mejores equipos del fútbol contemporáneo.



La bestia competitiva que vive dentro de Messi es incompatible con esta tibia dirigencia catalana que no fue capaz de sostener en el tiempo el equipo que craneó Josep Guardiola. Bartomeu no quiso (o no pudo) reemplazar adecuadamente cada pieza de ese brillante puzzle futbolístico que fue el Barcelona.

La partida de Neymar, el despido de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién al banco, fueron las últimas gotas que rebalsaron el vaso de paciencia de Messi, harto de advertir que al equipo cada vez se le hacía más difícil estar a la altura en las grandes citas.



Messi entendió de que ya nada lo podría cobijar en el club de toda su vida. Si hasta lo desapegaron de su gran amigo Luis Suárez, en la primera medida que tomó Ronald Koeman, quien será el primer entrenador en dirigir al Barcelona sin el crack en los últimos 17 años.



En busca de contención Messi con seguridad se irá al Manchester City, donde allí lo esperan Pep Guardiola, el DT que sacó el mayor potencial, su gran compinche de la selección Sergio Agüero, y el colchón económico del club inglés, propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan.

Este jeque árabe que es el personaje más rico de la Premier League, posee una enorme fortuna personal debido a sus inversiones en diferentes compañías petroleras, entre otros lucrativos negocios, y por estas horas le prepara a Messi un contrato acorde a la magnitud de la figura que está a punto de sumar al equipo.



Guardiola, el jeque Al Nahayan y el Kun Agüero esperan a Messi con los brazos abiertos.

Al Manchester City le costaría cerca de 100 millones de euros por temporada tener al crack en sus filas, algo similar a lo que cobraba en el Barcelona. La idea del club es ofrecerle un vínculo de 5 años (tres en el City y otros dos en el equipo que tiene el jeque en Nueva York y que compite en la MLS). De ese desembolso de más de 500 millones, la mitad quedaría en la cuenta bancaria de Messi.

Si se termina de cerrar en esos números, el argentino sería dueño del mejor contrato de la historia del City y doblaría el salario del jugador que hoy es el mejor pago del equipo: el belga Kevin De Bruyne, que embolsa poco menos que 20 millones de euros al año.



Resta saber lo más importante: cómo será la salida de Messi del Barcelona. Las opciones son en libertad de acción, si se da curso legal a la letra chica del contrato del jugador que habla de “final de temporada” y no de fecha calendario; o aceptando el Barcelona vender al crack ya que nadie imagina a Messi un año parado hasta que se termine su vínculo con el club culé, a mediados del año que viene.

El Barcelona debutará el 27 de septiembre en la Liga Española ante el Villarreal (por la tercera fecha, las dos primeras quedarán pendientes) y lo hará sin Messi en la cancha.

¿Se ubicará Bartomeu en el palco? Sin dudas que sí porque el Camp Nou estará vacío. De lo contrario, la pañolada sería tan grande como su responsabilidad de que el mejor del mundo haya dejado de ser de un día para el otro el mayor orgullo del pueblo culé.