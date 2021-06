Messi termina su contrato con el Barcelona y hay pocos indicios acerca de su futuro

Lionel Messi termina hoy su vínculo con el Barcelona y el presidente del club catalán aseguró que el 10 se quiere quedar. Gentileza.

El contrato de Lionel Messi con el Barcelona termina hoy, sin certezas acerca de la continuidad del futbolista que está disputando la Copa América 2021 con la selección argentina a pesar del optimismo que tiene el Blaugrana para concretar la renovación de su vínculo.

Luego de la caída frente al Bayern Munich, por 8 a 2, en la Champions League y el posterior burofax que envió Leo para irse del club la temporada anterior, la relación con la dirigencia comandada entonces por Josep M. Bartomeu empezó a transitar sus últimos días.

“Le expresé todo el año al presidente que me quería ir. En todas las oportunidades me respondió que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir y al final no terminó cumpliendo su palabra”, había declarado el 10 en setiembre último.

La salida de Bartomeu y la llegada de Joan Laporta al poder en las últimas elecciones fue una bocanada de aire fresco para el mejor jugador del mundo debido a la relación que sostiene con el presidente que gobernó entre 2003 y 2010 al club Culé, un vínculo que se forjó al calor de los títulos que lograba ese equipo conducido por Pep Guardiola que logró el sextete.

A pesar de la buena relación que sostiene con Laporta, la continuidad de Messi no está garantizada en el Barcelona por las ambiciones del futbolista en el corto plazo, la necesidad permanente de lograr más títulos y, por sobre todo, ser “competitivos” en la élite del fútbol mundial, un ítem que el Blaugrana no ha dado garantía en las últimas cuatro temporadas con caídas por goleada frente a la Roma, Liverpool, Bayern Munich, Juventus y París Saint Germain.

La mejoría del ambiente en el día a día dentro del club con el presidente y la renuncia de Bartomeu al cargo, un dirigente que lo engañó “muchas veces y durante años” como el propio protagonista expresó en diciembre último sería importante para su continuidad.

La presencia de Messi en el acto de asunción de Laporta como presidente del Barcelona no pasó desapercibida en marzo último y el abrazo entre ambos protagonistas fue una pauta de los tiempos que empezaron a correr en la institución. Desde ese momento, el dirigente no perdió oportunidad para marcar una posición clara acerca del futuro del astro, expresando “no te puedes ir”.

En los meses posteriores, el mandamás manifestó su optimismo de poder lograr la continuidad del mejor jugador del mundo y, en una entrevista reciente aclaró que “los botines de Leo Messi seguirán en el césped del Camp Nou.”.

En Barcelona esperan una definición de Messi, quien termina su contrato con el club y no dio precisiones acerca de su futuro profesional. Gentileza.

Agregó que “quiere quedarse. No contemplo un no. Pero no es fácil. Hacemos lo que podemos. No hace falta seducirlo, está decidido a quedarse si se dan una serie de circunstancias”.