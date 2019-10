Messi y Agüero, entre los 30 finalistas para el Balón de Oro

La revista France Football publicó la nómina de los 30 nombres que competirán por el Balón de Oro 2019.

Dos argentinos estuvieron entre los nominados: Lionel Messi y Sergio Agüero. El rosarino, ganador cinco veces del trofeo, cuenta con buenas chances de obtener el sexto tras alzarse con el The Best entregado por FIFA. La diferencia es que en este caso no votan jugadores y entrenadores sino periodistas.

Los 30 jugadores elegidos son: Frenkie De Jong, Hugo Lloris, Dusan Tadic, Sergio Agüero, Sadio Mané, Marc-André Ter Stegen, Pierre-Emerick Aubameyang, Donny Van De Beek, Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Alisson Becker, Matthijs De Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Virgil Van Dijk, Bernardo Silva, Heung-Min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Mohamed Salah, Eden Hazard, Marquinhos, Raheem Sterling y João Félix.

Curiosamente el último ganador, el croata Luka Modric, no está entre los nominados para este año.

La gala será el 2 de diciembre. Además de Messi, los otros principales candidatos son Cristiano Ronaldo (también posee cinco) y Virgil Van Dijk.