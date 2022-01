Messi ya no tiene covid y viaja rumbo a París

Lionel Messi fue noticia en los últimos días por dar positivo de coronavirus. Por lo que permaneció en Rosario cumpliendo el aislamiento. Hace pocas horas se conoció la tan esperada noticia. El PCR que se realizó el martes dio negativo por lo que se integrará a la brevedad con el PSG.

Conocido el resultado, el capitán de la Albiceleste partió ya rumbo a Francia, junto a su familia, en un avión privado.

La noticia de que Messi había contraído el virus la dio a conocer el club francés el 2 de enero, aunque el argentino estaba aislado desde el 28 de diciembre.

Con el coronavirus ya atrás, el rosarino se tomó un vuelo privado, y se espera que en poco tiempo ya se una al plantel de Pochettino. En la ciudad francesa, se espera que se le realice un estudio postcovid.

«Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en la Argentina, no podrá viajar. Estamos esperando un test que certifique que pueda viajar”, había expresado días atrás el entrenador del PSG.