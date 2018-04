Cuando son ellos los que adoptan

“Se mostraba temeroso, alerta a los movimientos de autos, ruidos y otros perros de la calle... parecía no haber salido nunca al centro, primero se instaló junto a mi bicicleta, luego se acostó en la puerta de entrada al trabajo por lo cual fui avisado de que quitara ‘mi perro’ porque no dejaba entrar la gente. Bajé, lo saqué y dejé en claro que el perro me había seguido, que era del barrio donde vivía pero que no sabía su nombre ni él respondía a mí”, dijo.

“Contrariamente a mis temores el perro volvió sin problemas y a mi regreso por la noche, lo tenía moviendo su cola para darme la bienvenida. Esta situación comenzó a darse con mayor frecuencia a tal punto que con el comienzo de la construcción de nuestra casa, él se convirtió en mi compañía durante las visitas a la obra, las compras de materiales, etc. Pasaba tanto tiempo fuera del barrio que nos empezó a preocupar que a sus dueños (los vecinos de la casa donde él dormía) les molestara”, sonríe.