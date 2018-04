“Todo perro en manos irresponsables puede ser un peligro”

“Aunque existen razas que son de temperamento y peligrosas, el mayor peligro está en la gente que mal maneja a los perros, no en los animales en si” - afirma Roquero-.

Esas situaciones provocan grandes problemas si el perro está educado de manera inapropiada y mal manejado o se encuentra en un contexto que no es el adecuado, o no tiene bien en claro quién es el alfa - afirma el experto y continúa- “porque para los perros, el grupo familiar que está en la casa, ya sea de personas o demás perros, es una gran jauría o manada, y dentro de ella hay distintas posiciones jerárquicas”.

El mayor problema radica en que la gente, cuando va a adoptar un animal, lo elige por su aspecto físico y no por su finalidad -que cada raza de hecho la tiene- “entonces nos encontramos con familias donde hay chicos y personas mayores que no tienen la capacidad física ni temperamental para hacer frente y manejar al perro, como por ejemplo un rottweiler, que es de mucho temperamento y fuerza, o un pitbull, o dogo -sostiene Diego-.

“Más allá de que existen razas que son potencialmente peligrosas, el mayor peligro está en la gente que maneja esos animales, no en los animales en si”. Diego Roquero, adiestrador.

“En países como el nuestro, donde no está controlada ni regulada la actividad de los criaderos, te encontrás prácticamente que cualquiera puede hacer cualquier cosa... Gente que tiene un perro y que desconoce si tiene problemas de estructura, algunos congénitos y otros de temperamento -que son los más serios- que no saben quién es el padre ni el abuelo, y lo cruzan con cualquier otro perro sólo por decir ‘mi perra tiene cachorros’ y es una cadena que no termina nunca y eso hace a la hora de sacar cachorros que puede ser muy peligroso. La crianza responsable es muy importante” concluye Roquero