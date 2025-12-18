Críticas y rechazo al pedido de aumento del boleto de colectivo en Bariloche

La empresa Transporte Amancay (MI BUs) presta desde 2017 el servicio de transporte urbano de pasajeros en Bariloche. (foto de archivo Alfredo Leiva)

En la audiencia pública convocada por el Ejecutivo municipal para evaluar el pedido de aumento del boleto de colectivo por parte de la firma Transporte Amancay SRL (Mi Bus), que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en Bariloche, se escucharon, sobre todo, críticas y cuestionamientos a la solicitud de la empresa concesionaria.

La audiencia pública se desarrolló este miércoles por la tarde en la Intendencia de Bariloche. El gerente operativo de Mi Bus, Juan Pablo Follonier, solicitó subir el boleto para los residentes de $1.421 pesos con 32 centavos a 1.534 pesos con 25 centavos, informó el concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche.

Dijo que la empresa pretende que la tarifa mínima aumente a 2.045 pesos con 71 centavos. Hoy, el precio del boleto de las primeras tres secciones es de 1.895 pesos con 10 centavos. El incremento planteado por la empresa ronda el 8%.

Costa Brutten explicó que el primer planteo que hizo en su intervención apuntó “al incumplimiento del contrato de concesión por la empresa con connivencia de las autoridades del Estado Municipal”.

Recordó qu e MI Bus habían empezado con 100 colectivos y, luego, del retiro de 14 unidades nuevas en enero de 2019, “rotura e incendio de unidades a la fecha solo existen en mal funcionamiento apenas 63 unidades. Todas en pésimas condiciones mecánicas y de funcionamiento”.

Voces de varios sectores de la población

El otro planteo que el concejal de la oposición formuló a la empresa “es con qué determinación técnica o respaldo económico han considerado posible prestar el servicio que comprometieron desde la localidad de Dina Huapi a Bariloche, en este caso la línea 33 que regula la Provincia de Río Negro”.

Dijo que esa situación “es incomprensible y expone un mecanismo de vaciamiento empresarial, porque esta misma empresa Amancay SRL con nombre de fantasía Mi Bus, alega para obtener subsidios municipales en Bariloche que no puede pagar los sueldos y que no tiene capacidad de renovar o restituir al cantidad de unidades mínimas del contrato”.

En la sala de prensa de la Intendencia hubo representantes de juntas vecinales, concejales, la defensora del Pueblo local, usuarios y el vocero y abogado de la empresa además de funcionarios del Ejecutivo municipal, como la subsecretaria de Tránsito y Transporte municipal y un abogado de la Asesoría municipal.

La defensora del Pueblo, Mariana Minuth, planteó la nulidad de la audiencia por incumplimiento de requisitos de forma en el desarrollo de la audiencia publica, contó Costa Brutten. Dijo que el mismo planteo lo hizo la concejal Roxana Ferreyra además de los incumplimientos del servicio por parte de la empresa.

“Los usuarios plantearon también la suspensión de recorridos, las malas condiciones de las unidades, el maltrato de choferes, la falta de cumplimiento de horarios y servicios”, comentó Costa Brutten. Representantes de la junta vecinal del barrio Elfleín cuestionaron la suspensión del recorrido del servicio por la calle La Paz, entre otros reclamos.

“En resumen, total oposición a cualquier aumento en función de que el servicio es paupérrimo”, afirmó el concejal. Aunque la audiencia pública no es vinculante y será el intendente, Walter Cortés, quien defina el porcentaje del incremento del boleto.