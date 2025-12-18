Secuela inesperada de Planes Sociales: una jueza de Neuquén pidió que investiguen a un colega por presuntas injurias

La jueza de Garantías de Neuquén, Carina Álvarez, se sintió «agraviada» e «injuriada» por manifestaciones de su colega Juan Kees, quien comparó los fallos que se dictaron en las causas Temux -donde intervino ella- y Planes Sociales -en la que él fue presidente del Tribunal-. Pidió que se inicie una investigación sumaria.

Álvarez explicó a diario RÍO NEGRO que Kees «habló de mi actividad en el juicio por la causa Temux en términos que considero injuriantes». El lunes pasado «tuvimos una reunión, le pedí un desagravio delante de todos los jueces, no llegamos a un acuerdo, de modo que envié una nota a Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia».

En ese escrito «pedí una investigación sumaria. La jueza Ana Malvido acompañó, pese a que está jubilada, porque ella también se sintió agraviada por los dichos del colega».

Por otra parte le solicitó al presidente del Colegio de Jueces, Marco Lúpica Cristo, que «no me integre en un tribunal» con Kees. «No puedo trabajar con él» a raíz de esta situación.

Este diario se comunicó con el juez Kees, quien prefirió no hacer declaraciones.

La jueza Álvarez explicó que «el agravio fue considerar que perdimos independencia como integrantes del tribunal de Temux. Me molestó sobremanera».

Las expresiones de Kees

En el veredicto de la causa de planes sociales, Kees dijo -en representación del tribunal que también integraron Luciano Hermosilla y Juan Guaita- que «Temux se explica más que por razones jurídicas por razones políticas. Existían en esa época condiciones estructurales que favorecían la impunidad. Algunas de esas condiciones están cambiando, afortunadamente».

Dijo que Temux tardó «once años en resolverse» y que ese tribunal «tomó en consideración el tiempo transcurrido y el perjuicio que había causado a los acusados». Incluso afirmó que las juezas (Ana Malvido y Carina Álvarez) criticaron el trabajo de la fiscalía que aceptó la suspensión del juicio a prueba para algunos de los imputados. Finalmente la causa se cerró con sobreseimientos por el transcurso del tiempo.

También se refirió a esa causa -una estafa contra el Banco Provincia de Neuquén ocurrida entre 2004 y 2005- como «una época que queremos dejar atrás».

Mencionó como «un dato que no es menor» que «a partir del año 2023 concluyó una hegemonía de 60 años» del MPN. Remarcó que hay estudios que demuestran cómo la alternancia política favorece «las investigaciones de las causas de corrupción».

Carina Álvarez dijo a diario RÍO NEGRO que «no voy a permitir que un colega me cuestione así, que ponga en duda mi independencia, mi respeto al debido proceso. Jamás se habían referido hacia mí en esos términos».