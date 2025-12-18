Envían fondos a 10 municipios de Neuquén para completar el mantenimiento de escuelas

El gobierno de Neuquén transfirió 450 millones de pesos a diez municipios para compensar los gastos de mantenimiento escolar del segundo semestre del 2025, luego de que los fondos inicialmente transferidos no alcanzaran para cubrir las tareas.

Las intendencias que recibieron el dinero fueron Villa Traful ($2 millones), Añelo ($25 millones), Chos Malal ($30 millones), Las Lajas ($40 millones), Las Ovejas ($10 millones), Picún Leufú ($15 millones), Rincón de los Sauces ($100 millones), San Martín de los Andes ($98 millones), Villa La Angostura ($100 millones) y Villa Pehuenia ($30 millones).

El decreto 1665 firmado el viernes pasado explicó que los montos entregados para el semestre “han resultado insuficientes en razón de las tareas requeridas”, mientras que otros municipios aún no los gastaron en su totalidad.

Por ello el ministerio de Educación definió que, los que “han rendido los fondos y que claramente les ha resultado insuficientes”, accedan a un incremento de dichos montos a fin de poder cumplimentar las tareas.

Para el mantenimiento y refacciones de los edificios escolares durante el verano, el gobierno ya anticipó que contempla invertir 24.300 millones de pesos en edificios de la región Confluencia y Vaca Muerta, con un alcance a 110 establecimientos.

En tanto en las otras cinco regiones, a través del área de Mantenimiento Interior se trabajará en 104 espacios educativos, con un presupuesto de alrededor de 24.500 millones de pesos.

Las acciones consistirán en pintura, mejora y readecuación de sanitarios y baños adaptados, cercos perimetrales, restauración de patios, cambios de techos, de pisos, ampliaciones de cocinas, trabajos de electricidad y refuncionalización de espacios entre otros trabajos, que apuntan a continuar la renovación de escuelas para recibir a sus comunidades educativas.