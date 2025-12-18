AOG Patagonia 2026 prepara una edición récord: la totalidad de los espacios ya fueron comercializados

La Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 ya marca un hito antes de su inicio al confirmar que la totalidad del espacio disponible ha sido comercializado. El principal evento del sector de los hidrocarburos en la región regresará a Neuquén con una propuesta renovada que busca dar respuesta al crecimiento acelerado que experimenta la industria energética de la mano de Vaca Muerta.

La cita tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Espacio DUAM, ubicado en Neuquén Capital. Tras el éxito de las convocatorias previas, la organización proyecta superar ampliamente la marca de los 17.000 visitantes alcanzada en la última edición, consolidándose como el punto de encuentro clave para los principales actores del sector.

Esta nueva edición contará con una superficie total de 17.000 metros cuadrados, donde participarán más de 400 marcas expositoras.

El crecimiento del evento se refleja no solo en el volumen de empresas, sino también en la infraestructura dispuesta: además del hall general, se desplegarán seis carpas adicionales para que las compañías exhiban las novedades de su catálogo y servicios.

En cuanto a la agenda de actividades, la AOG Patagonia 2026 dispondrá de cuatro auditorios destinados a presentaciones, charlas técnicas y conferencias. En estos espacios, diversos referentes de toda la cadena de valor debatirán sobre el presente y el futuro de la actividad, permitiendo un intercambio de conocimiento especializado entre los asistentes.

La edición 2026 de la AOG Patagonia contará con más espacio.

Uno de los puntos destacados de la infraestructura será la Plaza de Máquinas, que duplicará su superficie respecto a la edición de 2024. Este incremento permitirá a los expositores contar con mayor espacio para la exhibición de equipos y tecnología de gran porte, optimizando la presentación de productos ante los profesionales y empresarios del sector.

La formación de nuevos cuadros técnicos también tendrá su lugar en la décima edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG). Esta iniciativa, diseñada específicamente para estudiantes avanzados y recién graduados que buscan insertarse en la industria, también incrementará su superficie operativa para fomentar la integración de las nuevas generaciones de profesionales.

La experiencia del visitante se verá reforzada mediante la optimización de los accesos al predio y la incorporación de servicios mejorados, incluyendo nuevas confiterías. Una de las novedades logísticas más relevantes para esta edición será la habilitación de una salida directa al aeropuerto, facilitando el flujo de los asistentes nacionales e internacionales.

El evento es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizado junto a Messe Frankfurt Argentina. El IAPG, referente técnico de la industria con 157 empresas asociadas, mantiene su rol en la coordinación de encuentros técnicos y la capacitación de recursos humanos, posicionando a esta exposición como una herramienta estratégica para el corazón de la industria energética.