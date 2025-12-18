ESCUCHÁ RN RADIO
Necrológicas de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, jueves 18 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

GONZALEZ, ELSA

Que su alma encuentre la paz eterna. Acompañamos a su familia en oración en este doloroso momento Mantenemos sus recuerdo y los buenos momentos disfrutadosAlejandro, Pablo, Eliana y sus familias acompañan en la distancia sus seres queridos

Medina, Ina Mariel

Siempre te tuve presente, con vos, pasé lo más lindos momentos, te voy a extrañar. Acompaño a toda la Familia Medina en esta irreparable pérdida. Robin Bustelo

COLETTI, RICARDO VIRGILIO

Falleció en la Ciudad de Rio Colorado el 15 de Diciembre de 2025.Directorio y personal de VDN S.A ruegan por su eterno descanso y acompañan a su familia en este difícil momento.

COLETTI, RICARDO VIRGILIO

Falleció en la Ciudad de Rio Colorado el 15 de Diciembre de 2025.Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a la Familia Coletti en este doloroso momento.

