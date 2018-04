Los perros callejeros son el gran problema del municipio neuquino

“Porque nosotros tenemos muchos casos de mordeduras y accidentes de tránsito por perros que andan sueltos en la calle; entonces la problemática del perro suelto en la vía pública no tiene que ver con la castración, porque de última sería un perro castrado suelto en la vía pública”, razona la ingeniera Silvia Gutiérrez, secretaria de Medioambiente municipal, de quien depende el área de Zoonosis.

En lo que va del 2018:

7

denuncias por mordeduras

14

adopciones de enero a marzo

“La castración es gratuita y la desparasitación, pero nosotros creemos y estamos convencidos de que el problema sanitario más importante es el perro suelto en la calle”, comenta la ingeniera.

Se castran entre 50 y 60 perros por día, además de gatos. “Las cifras en febrero llegaron a 500, ascendiendo en marzo a 740 perros castrados porque estamos mejorando la logística. Además contentos porque la población está tomando verdadero protagonismo en esto, ha tomado interés, cuando sacan los turnos van”, enfatiza Gutierrez.

“Apuntamos a la tenencia responsable en su totalidad, no en solo un aspecto. No llevamos los animales a lugares para adopción, el interesado debe ir a Zoonosis para verlo. No estamos de acuerdo con las adopciones en lugares públicos. El adoptante debe comprometerse” -explica Silvia Gutiérrez.