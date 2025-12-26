Salud de Christian Petersen: trasladaron al chef desde Neuquén a Buenos Aires en un avión sanitario

Christian Petersen fue trasladado en avión sanitario hasta Buenos Aires para continuar con su recuperación. Luego de permanecer internado por varios días en el Hospital de San Martín de Los Andes, Neuquén, el chef permanece bajo estricta reserva mientras continúa recibiendo atención en un centro médico de mayor complejidad en la capital.

Salud de Christian Petersen: fue trasladado en avión sanitario hasta Buenos Aires

El traslado se llevó a cabo bajo medidas médicas estrictas y con monitoreo permanente durante el vuelo. Al arribar a Buenos Aires, el cocinero fue derivado al Hospital Alemán.

Días antes, Petersen había permanecido varios días en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos, al evaluar la gravedad de su cuadro, resolvieron su derivación para profundizar estudios y garantizar un seguimiento especializado. Hasta ahora no se registró un nuevo parte médico, y sus allegados mantienen una política de estricta confidencialidad sobre su evolución.

La salud de Christian Petersen. Hipoxia y desorientación: los factores que habrían afectado al chef en la altura

En declaraciones recientes a la señal LN+, el médico clínico Santiago Sartori analizó el comportamiento errático que Petersen presentó durante el ascenso al volcán Lanín.

Según el especialista, una de las causas principales del cuadro fue la falla en la compensación de los niveles de oxígeno en sangre debido a la altitud. Esta falta de oxígeno, conocida técnicamente como hipoxia, explicaría los movimientos inusuales y la conducta alterada que reportaron los guías de montaña.

Respecto a la intervención de urgencia que recibió el cocinero en el Lanín, Sartori desestimó que la sedación aplicada por los rescatistas haya perjudicado su evolución.

El profesional aclaró que, en protocolos de emergencia de este tipo, el personal médico se asegura de que el paciente esté cardiovascularmente compensado antes de suministrar cualquier fármaco, garantizando así la estabilidad de sus signos vitales.