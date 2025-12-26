Río Negro ampliará el Penal de Viedma y el Centro de Monitoreo 911 de Roca

El Gobierno de Río Negro llevó adelante la apertura de sobres de dos licitaciones estratégicas destinadas a fortalecer la infraestructura en las áreas de Seguridad y Justicia. Se trata de la ampliación y refacción del Centro de Monitoreo 911 en General Roca y de la construcción de un anexo en el Complejo Penal Provincial N°1 de Viedma, obras clave para mejorar la prevención del delito, el monitoreo y el sistema de ejecución de penas en la provincia.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que se trata de las últimas licitaciones del año 2025, con las que se cierra el programa anual de obra pública.

“En Viedma avanzamos con la ampliación del penal, con un nuevo módulo solicitado por el Ministerio de Seguridad, y en General Roca con la refuncionalización y ampliación del edificio donde funcionará el 911”, explicó.

Ampliación del Centro de Monitoreo 911 en General Roca

En primer término, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la obra de Ampliación y Refacción del Centro de Monitoreo 911 – RN Emergencias, una intervención clave para fortalecer el sistema de videovigilancia y la capacidad operativa del servicio de emergencias.

Las ofertas presentadas fueron:

ECA S.A: $181.500.000

$181.500.000 Ingeniería Austral: $135.930.528

$135.930.528 INCO S.R.L: $124.890.121

La obra permitirá ampliar la superficie operativa, optimizar los espacios de trabajo y adecuar la infraestructura tecnológica, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la prevención del delito en la región.

Nuevo anexo penitenciario en Viedma

Además, se realizó la apertura de sobres para la construcción de un anexo penitenciario en el Complejo Penal Provincial 1, una obra destinada a fortalecer el sistema provincial de ejecución de penas y mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad.

En esta licitación se presentaron cuatro ofertas:

Sylpa S.R.L: $752.249.977

$752.249.977 Posse S.A: $630.106.563

$630.106.563 Oriente Construcciones S.A: $558.540.440

$558.540.440 Aura S.A: $633.895.096

El proyecto contempla la construcción de un nuevo módulo con criterios de funcionalidad y seguridad, además de la posibilidad de futuras ampliaciones, acompañando la reorganización del sistema penitenciario provincial.

El secretario de Justicia de Río Negro, Manuel Casariego, remarcó la importancia de ambas obras y señaló que “son intervenciones clave para fortalecer la capacidad operativa del sistema de Seguridad y Justicia, tanto en Viedma como en General Roca, en el marco de una fuerte inversión provincial orientada a la modernización y la eficiencia”.

Por su parte, Echarren valoró la alta participación de empresas en ambos procesos licitatorios y afirmó que “la concurrencia de oferentes demuestra la confianza del sector constructor en el Gobierno de Río Negro, la transparencia de los procesos y la previsibilidad en los pagos y en el sistema de redeterminación de precios”.

Las licitaciones forman parte del plan de infraestructura provincial, financiado con recursos propios, orientado a garantizar servicios públicos más eficientes, modernos y acordes a las demandas actuales.

De los actos participaron el ministro Echarren, el subsecretario de Obras Néstor Olivares y el secretario de Justicia Manuel Casariego, en el marco de una política pública enfocada en la modernización de espacios y servicios esenciales del Estado.