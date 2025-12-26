ESCUCHÁ RN RADIO
Política

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026: cómo votaron los senadores de Río Negro y Neuquén

La aprobación en general del Presupuesto 2026 representa un paso central para el Gobierno en el cierre del año legislativo. Los detalles de la votación.

Redacción

Por Redacción

Votación de Presupuesto 2026.

El Senado de la Nación aprobó en general este viernes el Presupuesto 2026 impulsado por el presidente Javier Milei, en el marco del período de sesiones extraordinarias convocado por el Ejecutivo hasta el 30 de diciembre. La votación se realizó a las 21:15, tras una extensa jornada de debate en la Cámara alta.

Con la aprobación en general del proyecto, ahora resta definir el resultado de la votación en particular de los distintos capítulos que componen la iniciativa. En paralelo, el Gobierno nacional ya comenzó a contabilizar los votos necesarios para avanzar con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos clave de su agenda económica.

Cómo votaron los senadores de Río Negro

La representación rionegrina mostró posiciones divididas durante la votación:

  • Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo
  • Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo
  • Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Cómo votaron los senadores de Neuquén

En el caso de Neuquén, el respaldo al Presupuesto fue mayoritario:

  • Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo
  • Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo

La aprobación en general del Presupuesto 2026 representa un paso central para el Gobierno en el cierre del año legislativo. El debate continuará capítulo por capítulo, donde podrían surgir nuevas tensiones y negociaciones entre los distintos bloques políticos.


Temas

Fuerza Patria

La Libertad Avanza

Presupuesto 2026

Senado de la Nación

