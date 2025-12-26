El Senado aprobó en general y en particular el Presupuesto 2026: un triunfo clave en el Congreso
El Gobierno logró que se apruebe el Presupuesto 2026, algo que sin dudas representa un paso central para el cierre del año legislativo.
El Senado aprobó en general y en particular este viernes el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto.
Fue por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o juegan libres en la Cámara alta.
Tras frenéticas negociaciones de las que participaron senadores, funcionarios y gobernadores, La Libertad Avanza logró evitar la caída del Capítulo II, donde se eliminaban pisos de inversión en educación y en Ciencia y Tecnología, y se condicionaba el envío de fondos a universidades nacionales. Ese capítulo finalmente recibió 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, de Vigo y la neuquina Julieta Corroza.
El Capítulo II, que elimina o condiciona fondos para las áreas de educación, ciencia y técnica, y defensa. Además del kirchnerismo, lo votaron en contra tres radicales: el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.
Uno de los artículos controvertidos de ese capítulo es el 30, que elimina pisos de inversión en relación al PBI para educación y para Ciencia y Tecnología. El mismo artículo suprime el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, y desmantela el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).
Cómo votaron el Presupuesto 2026 los senadores de Río Negro y Neuquén
La representación rionegrina mostró posiciones divididas durante la votación:
- Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo
- Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo
- Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo
En el caso de Neuquén, el respaldo al Presupuesto fue mayoritario:
- Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo
- Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo
- Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo
Comentarios