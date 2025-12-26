El Senado aprobó en general y en particular el Presupuesto 2026: un triunfo clave en el Congreso

El Senado aprobó en general y en particular este viernes el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto.

Fue por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o juegan libres en la Cámara alta.

Tras frenéticas negociaciones de las que participaron senadores, funcionarios y gobernadores, La Libertad Avanza logró evitar la caída del Capítulo II, donde se eliminaban pisos de inversión en educación y en Ciencia y Tecnología, y se condicionaba el envío de fondos a universidades nacionales. Ese capítulo finalmente recibió 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, de Vigo y la neuquina Julieta Corroza.

El Capítulo II, que elimina o condiciona fondos para las áreas de educación, ciencia y técnica, y defensa. Además del kirchnerismo, lo votaron en contra tres radicales: el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

Uno de los artículos controvertidos de ese capítulo es el 30, que elimina pisos de inversión en relación al PBI para educación y para Ciencia y Tecnología. El mismo artículo suprime el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, y desmantela el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

Cómo votaron el Presupuesto 2026 los senadores de Río Negro y Neuquén

La representación rionegrina mostró posiciones divididas durante la votación:

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo

Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo

Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

En el caso de Neuquén, el respaldo al Presupuesto fue mayoritario: