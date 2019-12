P: En diez palabras (más o menos), ¿quién es Luis Andrade?

R:Músico y docente, luiso, negrito, lucho, Luisito, según me nombren amigos, familia o alumnes. Papá de tres niñas, cantante, compositor.

P: ¿Qué sonido te abrió la puerta de la música?

P: El sonido de la adolescencia, deslumbrante y atormentada, ya cantaba alguna cosa en la guitarra. Un día escuché “Confesiones de invierno”, de Charly; y “Laura va”, del Flaco Spinetta; y fue un flechazo. Así también vale?, me dije. Y esa puerta no dejo de llevarme a otras puertas aún hoy.

P: ¿Y qué instrumento?

R: Una acústica con cuerdas de acero y mi voz: cantar encerrado en mi pieza, en una sobremesa, en un fogón, en un escenario.

Foto: Emiliana Cantera.

P: ¿Qué cosas imaginaste ser y las descartaste por la música? Sabemos una: Luisito el abogado.

R: Futbolista, sin dudas. Me hubiera encantado. De chico no lo hacia mal, soy un riquelmista declarado y sin remedio. Abogado, más cercano al mandato familiar y social, lo descarté con mas entusiasmo.

P: ¿Qué músicas hicieron de vos el músico que sos?

R: Si bien creo que no hay una relación directa entre lo que escuchás y lo que resultás ser es deseable que algo de quienes admirás se te impregne. Mis influencias fueron variadas y sin distinción de géneros ni épocas. El impacto de Spinetta, Chico Buarque o Silvio Rodríguez fue tan potente como con Bill Evans, Yupanqui, Lennon o Manzi. Me inclino claramente hacia la obra de autor, sea cine, literatura, danza o música.

P: ¿Tu primera banda?

R: “SERES”, grupo de la secundaria, remeras de batics, muy folk, un buen recuerdo.

P: ¿Qué es una canción?

R: Un punto de vista, un viaje al interior, la búsqueda de una voz propia, original, un perfume, una síntesis, un hechizo… fueron muchas, no?? (Risas) Cuando la canción es buena es un dulce asalto al corazón.

Foto: Emiliana Cantera.

P: ¿Y cómo es una canción de Luis Andrade?

R: No lo sé. Confío y me estimula el blanco del papel, las cuerdas a punto de sonar, el acorde que abre el juego, huérfano de formulas me amparo en dosis de instinto, de amor, de irreverencia y disfrute por el oficio que les he admirado a otros. Soy autodidacta, escucho, leo y toco lo suficiente como para parecer que lo sé hacer, lo demás es un salto al vacío emocionante, pero sin red.

P: ¿Un podio de cantautores?

R: Tengo una grada horizontal donde caben mas de tres con vista a las estrellas: Carlitos Gardel, Yupanqui, Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, Chabuca Granda, Luis Alberto Spinetta, Charly, ChicoBuarque, Silvio Rodríguez… ufff, muchos.