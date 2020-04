Mirá al cantante de Bariloche que ofrece una canción cada tarde en Francia

El ritual se repite todos los días a las 20 en una ciudad francesa, desde el inicio de la cuarentena. Los vecinos abren las ventanas de sus departamentos, salen a los balcones y las miradas se dirigen a un mismo lugar: hacia un quinto piso.

“Regalemos un aplauso al personal de salud, a los municipales, a los que recogen la basura”, propone, en un perfecto francés, el barilochense Alejandro Meerapfel, acompañado por su esposa y sus dos hijos.

Pero el encuentro “a distancia” no termina ahí, con la ovación.



Los habitantes de esa manzana de la ciudad francesa de Dijon no sacan la mirada de ese balcón porque saben que cada tarde, la pareja argentina ofrece una canción.

El encuentro ocurre en torno a la terraza de una residencia entre la calle Jacotot y el bulevar Carnot en la capital de Borgoña, desde hace tres semanas.



“Fue algo espontáneo. Unos vecinos que nos escuchaban practicando durante el año, un día nos pidieron una canción desde un balcón de enfrente. Ahora la gente abre sus ventanas y espera a que cantemos después de cada aplauso”, relató el músico de 51 años.

Se trata de edificios enfrentados no muy cercanos. De todos modos, los músicos aseguran que se escucha a la perfección y no requieren micrófono.

“Más aun estos días más primaverales en los que no hay mucho viento porque el clima acá es muy áspero”, señaló y aclaró que “aun a esa hora, hay luz”.



Meerapfel contó divertido que “en ocasiones, después del aplauso, nos quedamos callados un rato y la gente nos mira como diciendo: ‘¿y?´. Nos agradecem muchísimo. El otro día una señora de 80 años nos trajo un pan casero. Muchas veces, la gente incluso se pone bailar lo que cantamos”.

Este cantante lírico nació en Buenos Aires pero se considera barilochense ya que vivió en esa ciudad desde los 5 a los 23 años.

Durante 19 temporadas consecutivas, cantó en el Teatro Colón, desde 2001. También recorrió los principales teatros de Argentina.



Cantando la ópera La Bohème, de Giacomo Puccini, conoció a Eliana D´Amato, también cantante lírica, arriba de un escenario 15 años atrás. Reconocen que fue “algo fortuito” ya que el barilochense fue convocado para remplazar a un colega que había cancelado el estreno. Nunca más se separaron.



Desde hace dos años, la pareja vive en la ciudad francesa, con sus hijos de 9 y 11 años. Lograron contratos con diversos teatros y se encontraban ensayando una ópera, cuando el avance de la pandemia obligó a suspender todos los eventos.

“No tenemos trabajo estable pero hay un camino recorrido. Tenemos propuestas para cantar en Polonia y Suiza pero son todos ofrecimientos para el próximo año. Este año se está cancelando todo”, admitió Meerapfel.



Resaltó la fuerza del sindicato que nuclea a los artistas en Francia que hace un tiempo, logró una legislación vinculada a la “intermitencia del espectáculo”.

Ampara no solo a los músicos sino a los técnicos y a los trabajadores de la escenografía. “Es un país amable en relación a la gente que trabaja en relación al espectáculo”, resumió el barilochense.

Hoy, entre noticias de casos confirmados y muertes, la familia se toma unos minutos del día para elegir con qué deleitar al público por la tarde.

“Buscamos algo y decidimos si será a capella o con alguna pista. Para nosotros es un desahogo. Veníamos de cantar sin parar y de golpe, esta situación”, dijo.

Pese a ser cantantes líricos, el repertorio desde el balcón es variado. Cantan tango, ópera, música popular. “En los conciertos que brindo a beneficio del Club Regatas de Bariloche, desde el 2004, me hice de mucho repertorio para que toda la audiencia se vaya contenta y conformar todos los paladares. Acá es un poco así”, indicó.



Reconoció que cada presentación, le genera “un poco de vergüenza”.

“Pero la situación es angustiante. Estamos en el medio de dos zonas complicadas de Francia, entre Alsacia y París. Te da mucho que pensar. Entonces, ver salir a la gente tan contenta, hace que hagamos esto con gusto”, concluyó.