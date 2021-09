Mirá el primer trailer de la nueva película de Matrix

Luego de un rodaje accidentado por la pandemia de coronavirus, el estreno de la nueva película de Matrix se acerca y hoy se conoció el primer tráiler oficial.

La cuarta entrega de la saga, llamada Matrix Resurrecciones se estrenará el 22 de diciembre de este año. Su desembarco será simultáneo en cines y en la plataforma de streaming HBO Max, que tiene los contenidos de Warner. A las salas argentinas llegaría un día después, el 23 de diciembre.

En esta ocasión, estará dirigida solo por Lana Wachowski, sin su hermana Lilly con la que estuvo en las tres películas anteriores. Es el regreso de la saga después de 18 años.

Para este nuevo film, Keanu Reeves volverá a interpretar a Neo y Carrie-Anne Moss hará lo mismo con Trinity. Lawrence Fishburne no fue convocado para el rol de Morfeo y el papel estará encarnado por Yahya Abdul-Mateen II, conocido por sus participaciones en Aquaman, Candyman y la serie Watchmen.

Por lo que se puede ver en el primer avance, la trama reiniciará algunas líneas argumentales de la película original. Neo se encuentra ante el desafío de un nuevo "despertar" de la Matrix, que incluye volver a conocer a Trinity y a Morfeo, con la icónica elección entre la pastilla azul y la roja.

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/yX5qbqqNYC #TheMatrixMovie pic.twitter.com/Pme1Sn6lB2