Adiós al bolso de playa: la nueva tendencia ecofriendly y canchera para el verano 2026

El tradicional bolso playero cede su lugar en el verano 2026 a una alternativa con un fuerte foco en la practicidad y la sostenibilidad: el bolso tejido. Este accesorio se perfila como el favorito de la temporada, ganando terreno por sobre otras opciones como la mochila o la cartera tradicional.

La clave de la tendencia reside en los materiales utilizados para su confección. Las fibras naturales como el mimbre, el yute y el crochet son las elegidas para darle forma a estos bolsos, que prometen un look relajado y con personalidad.

Una tendencia Eco-friendly y versátil: las claves del éxito del bolso de yute

El auge del bolso tejido está ligado a la creciente tendencia eco-friendly. Cada vez más personas eligen accesorios fabricados con materiales sostenibles, y este bolso se presenta como el ejemplo perfecto.

Además de su perfil ecológico, el accesorio destaca por su funcionalidad. Según las tendencias de moda, son resistentes, livianos y transmiten un aire artesanal y natural muy buscado.

Otra ventaja fundamental es su versatilidad.

Si bien es el nuevo must-have de playa, el bolso tejido trasciende la arena. En versiones más pequeñas y estructuradas, se adapta sin problemas a un outfit urbano y moderno, permitiendo a los usuarios llevar la moda de la costa a la ciudad. La recomendación es elegir diseños que se destaquen y que puedan combinarse con distintos estilos.