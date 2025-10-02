NO-CORPA: la marca que reversiona clásicos y crea prendas para toda la vida

Pamela de la Iglesia y Martina Mira nacieron en Neuquén, estudiaron diseño de indumentaria y hoy construyen el sueño que anhelaron de chicas: su marca de ropa, NO-CORPA. Se trata de una etiqueta que reversiona clásicos y crea prendas atemporales, confeccionadas para toda la vida.

“Arrancamos la secundaria juntas y yo ya hacía cursos de costura desde séptimo grado”, contó Martina. Pamela, por su parte, confesó: “Mi abuela cosió toda su vida, pero no me había interesado hasta que conocí a Martu y me sumé con ella”. Así, ambas forjaron una amistad que traspasaría los años, y, con el tiempo, daría forma a una marca con espíritu innovador.

NO-CORPA nació como un proyecto universitario. Fue en 2018 cuando Pamela y Martina debían presentar su tesis que constaba en desarrollar una marca de manera experimental. Entusiasmadas con la idea de un proyecto con sello distintivo y personal, crearon la etiqueta. Un año después vendieron sus primeras prendas.

El enfoque de NO-CORPA es claro: producción a pequeña escala, prendas sin género que “son pensadas como obras de arte” y algunas hechas a pedido. “Tratamos de alejarnos de la idea del consumo masivo. Queremos que las prendas perduren en la vida de las personas”, dijo Pamela, destacando la flexibilidad de su marca para customizar las prendas según los deseos de sus clientes.

La impronta minimalista fue un sello desde el inicio. “Siempre fue una marca muy minimalista, muy de reversionar clásicos, de darle una vuelta de rosca desde la moldería o desde la morfología a prendas que sabés que vas a usar toda la vida”, afirmó Martina.

Ese estilo también está ligado a la elección de materiales: “Tratamos de priorizar la composición de los textiles y casi siempre optamos por telas que son 100% algodón. Desde que arrancamos trabajamos con los mismos proveedores porque ya sabemos que funcionan”, dijo Pamela.

“No les llamamos colecciones, sino proyectos, porque creemos que las prendas deberían ser permanentes y no responder solo a una temporada”, contó. Esa visión se traduce en un modo de trabajo que combina la escucha a sus clientes con la experimentación. “Si vemos que un producto funcionó, lo volvemos a sacar, a veces con diferencias. Puede ser en la moldería, en los colores o en el textil”, explicó la diseñadora.

Las diseñadoras ponen especial atención en la versatilidad: buscan que todas las prendas sean combinables y acompañen distintas ocasiones. “Hace un año empezamos a incluir vestidos y prendas de fiesta, pensando en casamientos o eventos de fin de año, pero siempre con la idea de que el cliente pueda estar cómodo”, señaló Martina.

A la vez, trabajan de manera personalizada en su propio taller, lo que les permite un vínculo directo con quienes eligen NO.CORPA. “Tenemos el local adelante y atrás, el espacio con las máquinas y la mesa de corte. Muchas veces una clienta viene, pide un vestido más corto o más largo, y si podemos lo adaptamos en el momento para que se lo lleve”.

Estilistas y productoras las han a contactado para vestir a celebridades como Cazzu, Sofi Morandi, la T y la M, Nicki Nicole y más. “Nos sorprende cuando alguien sube una foto con algo nuestro. Hasta en la calle hemos visto a gente con nuestras prendas. Es emocionante como el primer día”, aseguró Martina.

Entre los productos más elegidos se destaca la campera/chaleco, que sale cada temporada, y los vestidos, protagonistas del verano. “La campera es un producto que resuelve varios meses del año, porque se le sacan las mangas y se adapta a distintas situaciones”, detallaron las diseñadoras. Además, es el vestido Rebatido el que se lleva todos los cumplidos en los eventos.

Hoy, mientras ultiman los preparativos de la nueva propuesta primavera-verano, vuelven a reafirmar su filosofía: la ropa no como algo descartable, sino como una inversión para toda la vida. “Nos tomamos el tiempo que creemos que amerita cada prenda. No es que llegamos tarde, sino que buscamos que las prendas duren toda una vida. Ese es nuestro norte”, remarcan.

Martina y Pamela han logrado construir una marca que no solo está presente en todo el país, ya que llegan pedidos desde Jujuy hasta de Tierra del Fuego, sino que también se destaca por tener “sus bases muy plantadas, pero ir mutando en relación con lo que los clientes quieran”.