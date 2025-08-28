Agustina García, la diseñadora que viste a las novias de Neuquén

Agustina García nació en Cutral Co, una pequeña ciudad del centro de la provincia de Neuquén. A sus cinco años se mudó a la capital neuquina y desde ese momento supo que se dedicaría al mundo de la moda. Hoy brilla con su propia marca de diseño homónima, enfocada principalmente en vestidos de novia y es la elegida de muchas neuquinas para el día más importante de sus vidas.

“Desde que tengo noción quise hacer lo que hago”, cuenta la diseñadora de 31 años. Su historia con las telas comenzó cuando era chica y sus modelos eran de plástico. “Mi abuela me enseñó a hacerle ropa a las muñecas”, recuerda como sus primeros pasos.

En su adolescencia pensó en estudiar diseño y moda industrial en Córdoba, pero le apasionaba la alta costura. Fue en ese momento que abrió la academia de Roberto Piazza en la ciudad y no dudo un momento. “Terminé haciendo lo que quería”, dice.

Mientras estudiaba le salieron los primeros trabajos. “Me pedían polleras o creaciones más básicas”, detalla. Sin embargo, fue hace ocho años cuando una amiga de la familia le presentó su primer desafío: diseñarle su vestido de novia.

“Dije, bueno, voy a ver si puedo hacerlo, vamos para delante”, cuenta. Ese año viajó al exterior y trajo telas para su primer vestido. “Fue muy lindo el proceso y ayudó a que me sigan pidiendo vestidos de novia”, cuenta orgullosa.

Agustina fue valiente y apostó por un nicho poco explorado en su ciudad. El miedo no la detuvo. Además, el sostén de sus padres fue clave para el inicio de su carrera.

“Me bancaban mis papás y comenzó como un hobby, pero después empecé a tener objetivos como querer ir a vivir sola y me empecé a enfocar en ese tipo de diseños”, relata. “Fue un crecimiento progresivo y la gente le dio mucho amor a mi laburo. Es lo más gratificante”.

Ocho años después de su primer vestido de novia, tiene un catálogo inmenso de cientos de ellos. “No tengo un patrón de diseño, siempre me gusta escuchar lo que quieren mis clientas”, asegura.

Para Agustina, lo más importante es “que se pongan el vestido y se sientan lindas y seguras”.

Desde su atelier, describe: “Yo las atiendo, les hago la moldería y el proceso es 100% con ella”. El desarrollo comienza un año antes de la boda. “Siempre 12 meses antes me están pidiendo el turno. Nos juntamos y me anticipan qué es lo que quieren. Bajamos el diseño y armamos un presupuesto”, relata. En cuanto a las telas, cuenta que trabaja con la sedería de Cipolletti, aunque también aprovecha los viajes al exterior para traer telas y si no, las solicita de los proveedores en Buenos Aires.

A medida que pasan los meses, la diseñadora va modificando el boceto en el taller que tiene en la casa de sus padres, hasta tres meses antes del gran día, donde se toman las medidas y se define completamente. No solo su carisma identifica a Agustina, sino que está abierta a los gustos y requerimientos de cada clienta, más allá que el crepe elastizado es su textura preferida. “Queda como un fondant, perfecto, con las costuras intactas y sin arrugas. Soy muy detallista”, agrega. A partir de la tela elegida, se agregan brillos o bordados, algo para darle un toque especial.

Algunos de los vestidos de Agustina se destacan por su elegancia minimalista y delicadeza en los detalles. Por ejemplo, varios modelos presentan líneas limpias y siluetas rectas. Otros diseños incorporan transparencias sutiles y bordados delicados, especialmente en el torso, ya que aportan un toque romántico. Entre los pedidos fetiche se suman los escotes simples, tirantes finos y aberturas discretas que aportan modernidad y sensualidad.

Si bien su estilo es minimalista, la diseñadora también se anima a los diseños extravagantes. A veces los toma como un desafío y otras, los deriva a alguna colega.

Asegura que las novias no se fijan mucho en las tendencias, sino más en su gusto personal. Son las egresadas quienes más juegan con la moda. “Están mirando qué color usar, qué escote, qué caída. Son con las que más me divierto”, revela.

Agustina también pasó por la creación de barbijos en la pandemia y cápsulas de ropa que de vez en cuando salen a la luz. Sin embargo, los vestidos de novia mueven su espíritu.

“Desde la entrevista donde conozco a la clienta hasta el día del casamiento, todo el proceso, genera un vínculo que para mí es una de las cosas más lindas que me llevo”, expresa. “Me gusta saber que hice bien el trabajo y que también termino vinculándome con ellas”.

La relación con las novias no termina el día de la boda, sino que años después el contacto continúa firme. “Pasan los años y me siguen pidiendo vestidos para algún evento o me dicen ‘que lindo lo que hiciste’. El vínculo con ellas es lo que más me gusta”.

