De Pampita a Nicole Neumann: los looks que marcaron la fiesta de Gente en Punta del Este

Punta del Este recibió a la tradicional fiesta de Gente y estos fueron los mejores looks.

El encuentro tendrá lugar en Osaka José Ignacio, el exclusivo restaurante de cocina nikkei que se instala cada año en el Este.

La fiesta de Gente en Punta del Este: los looks que dieron que hablar en redes

La celebración se desarrolló en formato cóctel y reunió a celebridades, modelos, influencers y empresarios en un entorno que combina sofisticación y espíritu relajado.

Uno de los sellos distintivos del evento fue, una vez más, el dress code, en donde la consigna de esta edición gira en torno a los tonos arena, una paleta neutra que dialoga con el paisaje costero y marca el pulso estético de la noche.

Una de las que más brilló fue la modelo Carolina “Pampita” Ardohain con un vestido blanco corto y muy veraniego, pero que contaba con brillos plateados que resaltaban en look, el cual era acompañado con plataformas del mismo color.

El actor mexicano Diego Boneta posó en la alfombra de arena junto a su pareja, la actriz Renata Notni, quien portó un largo vestido blanco, que acompañó con unas botas del mismo color y una cartera dorada.

Por el lado de Boneta, combinó un conjunto marrón con una remera blanca y unas botas muy idénticas a la de su pareja. Además, lució unos anteojos con un marco rojo, para resaltar el look.

La actriz Karina Jelinek fue una de las más criticadas en redes sociales, ya que para la gente su vestido era “un camisón” que además estaba arrugado. Aun así, la mujer de 44 años mostró con orgullo su outfit en sus historias de Instagram.

La modelo Evangelina Anderson deslumbró con un vestido de “The Luxe” de color arena y unos zapatos de “Jimmy Choo”, además de contar con joyas de “Bvlgari”.

Nicole Neumann posó en la alfombra junto a sus dos hijas. Por otro lado, la modelo contó con un vestido dorado largo con brillos y unas sandalias de color marrón, también portó accesorios de “Mística” y un sobre de “Vars”.