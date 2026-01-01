Pampita deslumbró en Punta del Este con un vestido artesanal valuado en más de $500.000

Pampita disfruta de los últimos días del año en Punta del Este, rodeada de sol, piscina y paisajes de postal, pero fue un detalle de su look el que captó todas las miradas en redes sociales.

La modelo compartió imágenes de su descanso junto a sus hijos y su pareja, Martín Pepa, y rápidamente sus seguidores pusieron el foco en un vestido veraniego que sintetiza elegancia, frescura y exclusividad.

El detalle del look de Pampita en Punta del Este que se robó todas las miradas

En las fotos publicadas en Instagram, Pampita aparece luciendo un solero largo de color rojo intenso, con bordados florales calados y una caída liviana que acompaña el movimiento del cuerpo.

Más allá de su impacto visual, el vestido despertó curiosidad por su precio, ya que la prenda pertenece a una firma reconocida por su trabajo artesanal y sus piezas exclusivas, donde los bordados y las terminaciones hechas a mano son protagonistas.

Ante todos esos detalles, el valor del vestido es de más de 500.000 pesos, una cifra que lo posiciona como un verdadero objeto de deseo dentro del universo fashion y lo que logró que Pampita volviera a marcar tendencia y a generar repercusión entre sus seguidores.