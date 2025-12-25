Nicole Neumann y Manu Urcera festejaron Navidad en Las Grutas: la intimidad de la pareja en el balneario rionegrino

Nicole Neumann y Manu Urcera volvieron a elegir Las Grutas para pasar las fiestas de Navidad. Al igual que en otras oportunidades, la pareja disfrutó de unos días de descanso en el balneario de Río Negro junto a su familia y compartió parte de su intimidad a través de las redes sociales.

El íntimo festejo de Nicole Neumann y Manu Urcera en Las Grutas

Durante su estadía, el piloto de Turismo Carretera se mostró recorriendo la zona en bicicleta, mientras que la modelo disfrutó de una jornada de playa junto a Cruz, el hijo menor de la pareja. Las imágenes reflejaron la tranquilidad del lugar y la particularidad de las playas rionegrinas, con su marea baja característica.

Luego de pasar el día al aire libre, la familia regresó a la casa que utilizan durante sus visitas al balneario para comenzar con los preparativos de la Nochebuena. El festejo fue íntimo y lejos del ruido mediático, priorizando el tiempo en familia.

Este jueves 25, Nicole y Manu volvieron a la playa junto a Cruz, disfrutando del sol y el mar en una Navidad marcada por la calma, el descanso y el contacto con la naturaleza rionegrina.

Nicole Neumann compartió un fuerte mensaje en redes a días de Navidad

En esta oportunidad la modelo publicó un video en el que manifestó su enojo con el colegio de sus hijos por la organización de un acto para padres en plena antesala de las fiestas.

“Bueno, llegando al colegio, casi Navidad. Acto. Deberíamos prever también estas cosas, porque ya es Navidad. ¿Por qué el acto no podía ser el mismo día que el último día de clases, por ejemplo, y no tan encima de Navidad?”, cuestionó Nicole Neumann frente a cámara.

Visiblemente cansada, agregó: “Uno se va, que está con quinientas cosas. Aparte, obvio, el gordo vive levantándose tempranísimo, pero el día que yo me tengo que poner el despertador por si justo no se despierta y yo tengo que llegar a otro lugar, no sé, es peor. Total”.

Finalmente, la modelo cerró su descargo con ironía y empatía hacia otras familias: “Yo necesito dormir también. Bueno, nada, muy fin de año. Me imagino que están todos en la misma. Y acá, haciendo terapia grupal con mi comunidad en el colegio”.