Lali sorprendió en los Premios Billboard Latinos con un minivestido de cadenas y cristales Swarovski

En las grandes galas internacionales, donde los vestidos largos de etiqueta suelen monopolizar el paso fotográfico, Lali Espósito quebró los códigos tradicionales con una contundente demostración de vanguardia estética, demostrando que la confección de autor argentina posee el calibre necesario para conquistar los flashes del mundo.

Durante la entrega de los Premios Billboard Latinos, Lali Espósito, la cantante y actriz, se convirtió en una de las presencias más comentadas de la jornada al lucir una pieza escultórica que desafió la noción convencional de la tela, optando por una estructura metálica con movimiento orgánico concebida por la diseñadora Gabriella Capucci.

La propuesta, coordinada junto a su equipo histórico de estilismo y complementada con piezas de Swarovski, reafirmó el estatus de la intérprete como un ícono de moda pop que combina audacia, sensualidad y sofisticación contemporánea.

El minivestido de cadenas de Gabriella Capucci: la arquitectura metálica que lució Lali Espósito

El minivestido de cadenas que lució Lali Espósito, de Gabriella Capucci.–

La creación que vistió Lali Espósito sobre la alfombra de los Premios Billboard Latinos constituyó una verdadera obra de orfebrería textil, diseñada con precisión milimétrica:

Eslabones superpuestos con efecto fleco : confeccionado íntegramente a partir de cadenas doradas y plateadas de distintos grosores, el vestido de Gabriella Capucci generó una caída fluida que reaccionaba con brillo y dinamismo al caminar.

: confeccionado íntegramente a partir de cadenas doradas y plateadas de distintos grosores, el generó una caída fluida que reaccionaba con brillo y dinamismo al caminar. Juego de metales combinados : la integración de breteles de cadenas en acabado plata sobre una base predominantemente dorada aportó un diálogo de tonos cálidos y fríos, una de las tendencias más fuertes de la temporada.

: la integración de breteles de cadenas en acabado plata sobre una base predominantemente dorada aportó un diálogo de tonos cálidos y fríos, una de las tendencias más fuertes de la temporada. Calzado con efecto óptico : para alargar visualmente la silueta corta, la cantante sumó stilettos translúcidos con plataforma metálica, logrando un apoyo limpio que evitó recargar el sector inferior.

: para alargar visualmente la silueta corta, la cantante sumó stilettos translúcidos con plataforma metálica, logrando un apoyo limpio que evitó recargar el sector inferior. Joyería de alta gama: la propuesta se enriqueció con aros colgantes estructurados en hileras de brillantes de Swarovski, anillos al tono y, en la previa del evento, anteojos oscuros circulares con marcos incrustados en piedras brillantes.

Belleza natural y ondas al agua: el trabajo de Maru Venancio y Juan Manuel Cativa

El minivestido de cadenas que lució Lali Espósito, de Gabriella Capucci.–

Para equilibrar la potencia visual de la armadura dorada, el equipo de estilistas de Lali Espósito diseñó un marco de belleza sobrio y luminoso, enfocado en destacar sus facciones naturales:

Maquillaje en clave bronce : la maquilladora Maru Venancio apostó por una piel satinada, contorno delicado, sombras en gamas terrosas con destellos dorados, delineado fino y labios delineados en tono nude clásico.

: la maquilladora apostó por una piel satinada, contorno delicado, sombras en gamas terrosas con destellos dorados, delineado fino y labios delineados en tono nude clásico. Peinado con soltura orgánica : a cargo del estilista Juan Manuel Cativa , fundador de Mala Peluquería , la artista llevó el cabello suelto con ondas suaves al agua, aportando frescura juvenil frente a la rigidez del metal.

: a cargo del estilista , fundador de , la artista llevó el cabello suelto con ondas suaves al agua, aportando frescura juvenil frente a la rigidez del metal. Versatilidad en la previa: en las actividades institucionales previas a la ceremonia, Lali ya había anticipado su predilección por los cortes mini al llevar un diseño drapeado en celeste pastel de la firma The Andamane, coordinado también con joyas celestes de Swarovski.

3 claves para sumar destellos metálicos a tus looks de noche, como Lali Espósito