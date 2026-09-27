Video | Lali y Tini juntas en River: el icónico momento que recrearon las divas del pop y que hizo explotar a los fanáticos

El estadio Monumental de River Plate fue el escenario de una cumbre pop sin precedentes que dejó sin aliento a miles de fanáticos. En la recta final de su tercer show a capacidad colmada, Lali Espósito rompió con meses de especulaciones y subió al escenario a Tini Stoessel, consolidando en vivo una alianza artística que revolucionó a la industria musical argentina y sepultó cualquier rumor de rivalidad.

Lejos de conformarse con un simple saludo de cortesía, las dos máximas referentes del pop nacional brindaron un espectáculo de alto voltaje visual y emocional. Vestidas con trajes de novia y acompañadas por la inconfundible potencia de Marilina Bertoldi en la guitarra, las artistas interpretaron un clásico atemporal de Madonna, intercambiaron confesiones a flor de piel y coronaron la noche con un beso triple que dominó de inmediato las tendencias globales.

"Madonna":

Porque Lali interpretó #LikeAVirgin junto a Tini y Marilina Bertoldi durante su show en River pic.twitter.com/EYAYtMHrb7 September 27, 2026

Homenaje a Madonna y choque de estilos: así fue el encuentro entre Tini y Lali

La euforia estalló cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de “Like a Virgin”, el histórico himno de la reina del pop. La puesta en escena combinó referencias icónicas con fuertes mensajes visuales:

Las reinas del pop: Lali y Tini irrumpieron en la pasarela vestidas íntegramente de blanco. Stoessel, luciendo su actual cabello rosado, sumó un velo de novia al look, en un claro guiño a los recientes anuncios de casamiento.

Lali y Tini irrumpieron en la pasarela vestidas íntegramente de blanco. Stoessel, luciendo su actual cabello rosado, sumó un velo de novia al look, en un claro guiño a los recientes anuncios de casamiento. La potencia del rock: como contraste perfecto, Marilina Bertoldi acompañó el hit empuñando su guitarra. La ganadora del Gardel de Oro rompió la estética nupcial luciendo una camisa negra, pantalones engomados oscuros y pesadas cadenas plateadas a la cintura.

Tras el cover internacional, el trío elevó la apuesta e interpretó “1Amor”, cerrando el número musical con un profundo abrazo de «girl power» y un efusivo beso de a tres que encendió al público porteño.

«Por las mujeres en las que nos convertimos», la emoción de Lali

Una vez finalizada la música, llegó el momento de los micrófonos y las confesiones íntimas. Fiel a su estilo desenfadado, Lali tomó la iniciativa frente al Monumental: “Fuerte ese grito che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”.

Totalmente conmovida y tomándole la mano a su colega, la creadora de La Triple T no ocultó su fanatismo histórico: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”.

Antes de despedirla bajo una lluvia de aplausos, Lali cerró el encuentro con una reflexión que funcionó como un dardo contra los años en los que la industria intentó enfrentarlas: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.