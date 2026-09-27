«Ahora sí que lo vio»: el picante mensaje de Lali para Javier Milei durante el cierre de su histórica gira en River

El cierre de la gira «No vayas a atender cuando el demonio llama» consolidó a Lali Espósito como la indiscutida reina del pop de estadio.

Durante su último show en River Plate, la artista ofreció un resumen perfecto de su meteórico último año y medio: música vibrante, humor, escándalo calculado y una honestidad brutal frente a las miles de almas que agotaron las localidades.

Sin embargo, el momento de mayor ebullición mediática de la noche no estuvo en los clásicos de su repertorio, sino en una frase filosa disparada desde el centro del escenario.

En medio de un bloque de alto voltaje, la cantante aprovechó la euforia del Monumental para responderle directamente al presidente Javier Milei, sumando un nuevo y picante capítulo a la extensa disputa pública que mantienen desde las pasadas elecciones.

El dardo en vivo y la ironía libertaria

La tensión latente con La Libertad Avanza tuvo su clímax cuando los primeros acordes de “Fanático” hicieron vibrar al estadio. Fiel a su estilo provocador y manejando los tiempos del espectáculo, Lali se tomó una licencia de la coreografía oficial para lanzar una estocada verbal: «Si preguntan por mi video, ahora sí que lo vio».

"Si preguntan por mi video, ahora SI QUE LO VIO"



JAJAJAJA Lali descansando a Milei frente a un River REPLETO 🐐 pic.twitter.com/jxkImv7pNm — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) September 27, 2026

La frase, que fue recibida con una ovación ensordecedora, funcionó como una respuesta milimétrica a las declaraciones que el jefe de Estado había realizado apenas 48 horas antes, cuando intentó minimizar los cortocircuitos ideológicos y asegurar que había comenzado a escuchar su música.

Del video en el Senado a los sorpresivos elogios de Milei a Lali

La ironía de Lali en el Monumental es el desenlace de una semana agitada en el terreno político. La polémica original se había reavivado días atrás cuando la senadora Patricia Bullrich utilizó la canción “No me importa” para musicalizar un video en sus redes sociales, quejándose por los recortes al régimen de discapacidad previstos en el Presupuesto 2027.

Lejos de alimentar la tensión generada por la jefa del bloque oficialista, Javier Milei optó por desmarcarse. Durante un intercambio de mensajes con la panelista «Pochi» del programa televisivo Puro Show, el Presidente sorprendió con una postura conciliadora: «¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. Me parece una tontería mayúscula politizar el arte”, sentenció el mandatario.

“Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, remató Milei, dejando perplejos tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento.