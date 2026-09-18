Patricia Bullrich publicó un video con un guiño a Lali Espósito en medio de las tensiones por el Presupuesto 2027″

Un nuevo episodio de tensión interna sacudió al oficialismo en las últimas horas, esta vez protagonizado por la senadora y representante política de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, difundió un video con una canción de la artista enfrentada al Presidente.

Bullrich publicó en sus redes sociales un video institucional acompañado por un tema musical de Lali Espósito, una de las figuras públicas más críticas del presidente Javier Milei.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR September 18, 2026

La pieza audiovisual, difundida en la red social X, muestra a la senadora en sus labores cotidianas dentro de su despacho legislativo. Sin embargo, la elección de la música de fondo no pasó desapercibida, ya que optó por la canción “No me importa”, cuyas estrofas marcan un claro mensaje de distanciamiento e independencia frente a los reclamos externos.

El gesto provocativo se produjo a pocas horas de que la propia dirigente expresara abiertamente su disconformidad con el proyecto de Presupuesto 2027. La controversia central gira en torno al Capítulo VI de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, el cual modifica el esquema de atención a las personas con discapacidad.

Cuáles son las fricciones entre Patricia Bullrich y el oficialismo sobre el Presupuesto 2027

En declaraciones radiales, Bullrich admitió su sorpresa ante la inclusión de estas modificaciones en el proyecto presentado en el Congreso. La legisladora señaló que el tema no había sido debatido previamente en la mesa política del oficialismo, catalogando la situación como un error no forzado que compromete la gestión del Gobierno.

El texto elaborado por la cartera económica propone derogar aspectos clave de la ley de emergencia del sector e introduce cambios en la regulación vigente desde finales de los noventa. Además, la norma plantea la eliminación de los aranceles únicos de referencia, obligando a las familias a negociar los valores de los tratamientos de forma individual con las prestaciones médicas.

La jefa del partido libertario remarcó el malestar que genera en el ámbito parlamentario el desconocimiento de los detalles técnicos redactados por el ministerio de Economía. Según explicó, la falta de información previa deja a los representantes legislativos en una posición incómoda ante el resto de los bloques políticos.

Asimismo, la senadora reclamó de forma explícita la consolidación de un espacio de discusión política donde se debatan las medidas de fondo antes de ser enviadas al ámbito legislativo. El pedido apunta a evitar cortocircuitos entre el equipo económico conducido por Luis Caputo y la conducción parlamentaria.

El video de Patricia Bullrich, un posible recurso para enviar un mensaje político

No es la primera ocasión en que la referente parlamentaria utiliza producciones audiovisuales y temas musicales para marcar postura en momentos de fricción interna. Meses atrás, durante la discusión por la designación de pliegos judiciales, difundió un video grabado en los pasillos del Senado con el clásico tango «Se dice de mí«.

En otra oportunidad, durante un periodo de marcadas diferencias con el gabinete nacional y el área de Desregulación, apeló a citas de la cantante española Rosalía. Con estos antecedentes, la reciente elección del repertorio de Lali Espósito reafirma una estrategia recurrente para visibilizar reclamos dentro del oficialismo.

La publicación del video reavivó el debate sobre la cohesión interna dentro del espacio de La Libertad Avanza en una semana clave para la discusión presupuestaria. Mientras el proyecto inicia su camino de debate en las comisiones, el mensaje de la senadora deja al descubierto las diferencias sobre el rumbo de las reformas propuestas.