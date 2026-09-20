«Las Malvinas son argentinas»: los motivos detrás de la remera que eligió Lali para el festival San Sebastián

Lali Espósito volvió a acaparar los flashes internacionales, pero esta vez el foco no estuvo solo en su arte, sino en un contundente posicionamiento político. En su arribo a San Sebastián, la artista eligió presentarse ante la prensa con una remera blanca que llevaba la inscripción «Las Malvinas son argentinas», desatando una ola de reacciones inmediatas y reavivando el debate sobre la soberanía nacional en el exterior.

Lejos de esquivar la polémica, la cantante justificó su elección de vestuario como un acto de acompañamiento directo a los excombatientes. La prenda, que emula la tipografía utilizada por la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del histórico Mundial 2026 en Atlanta, no solo funcionó como un dardo visual: detrás del diseño se esconde una campaña solidaria para asistir a los veteranos, en medio de su conocida tensión con el oficialismo.

El reclamo en primera persona y la ayuda a los héroes de Tigre

Durante su primer contacto con los medios en el festival, el icónico look —que completó con un blazer negro oversized, anteojos oscuros y botas altas acordonadas— sirvió de plataforma para dejar clara su postura.

Sin filtros, la artista aclaró los verdaderos motivos detrás de su vestimenta y corrigió las especulaciones con una declaración tajante: «Yo soy argentina y hay una campaña de los que hicieron la bandera de Malvinas, por eso usé esa remera”, explicó la cantante ante los micrófonos.

Lali confirmó que la iniciativa tiene un objetivo benéfico y aprovechó para lanzar un duro cuestionamiento a la gestión libertaria. “Lo recaudado será donado al Centro de Ex Combatientes de Tigre, los veteranos fueron muy vapuleados por el gobierno nacional”, sentenció sin vueltas.

El alto perfil político de Lali en España coincidió con un nuevo e inesperado capítulo en su agitada relación con La Libertad Avanza. Días atrás, Patricia Bullrich agitó la interna del Senado al publicar un video de protesta con la canción “No me importa” de Lali de fondo, quejándose por los cambios al régimen de discapacidad previstos en el Presupuesto 2027.