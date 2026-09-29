Pedro Rosemblat rompió el silencio sobre su boda con Lali Espósito y reveló cómo será el casamiento

A pocas semanas del esperado casamiento con Lali Espósito, Pedro Rosemblat rompió el silencio sobre los preparativos. El conductor confirmó cómo será la ceremonia, descartó algunas versiones que circulaban y contó qué harán para preservar la intimidad.

Después del multitudinario cierre de la gira de Lali Espósito en River, todas las miradas comienzan a dirigirse hacia otro de los grandes acontecimientos que tiene por delante la cantante: su casamiento con Pedro Rosemblat.

Mientras continúan circulando versiones sobre la fecha, los invitados y las características de la celebración, esta vez fue el propio Rosemblat quien decidió aclarar algunos detalles.

En una entrevista con Puro Show (El Trece), el conductor confirmó que planean una celebración alejada de la idea de un megaevento y aseguró que intentarán preservar la intimidad de la pareja.

Cómo será el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Uno de los datos que confirmó Rosemblat es que la pareja pasará por el Registro Civil, mientras que descartó, al menos en principio, una ceremonia religiosa.

“Iglesia no creo y civil sí, si no, no es un casamiento”, explicó cuando le preguntaron cómo sería la boda.

También despejó otra incógnita: usará traje para dar el sí con Lali, aunque evitó adelantar mayores detalles sobre el look elegido para ese día.

Pedro Rosemblat desmintió una boda multitudinaria

Uno de los rumores que más había circulado era que la celebración tendría alrededor de 300 invitados y reuniría a personalidades tanto del espectáculo como de la política.

Rosemblat lo negó.

El conductor aseguró que serán menos invitados y definió el casamiento como “algo muy íntimo”. También descartó que dirigentes políticos formen parte de la lista.

Días antes había dado una definición similar durante su participación en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. Allí explicó que la idea es celebrar únicamente con familiares y amigos cercanos.

Qué dijo sobre su despedida de soltero

Lali ya tuvo su propia despedida de soltera. A fines de agosto viajó a Río de Janeiro junto a un grupo de amigas, entre ellas Mery del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos.

Pedro, en cambio, todavía no realizó la suya.

El conductor reconoció que probablemente haya festejo, aunque todavía no tiene definido cuándo ni cómo. Entre las posibilidades mencionó hacer un viaje para asistir a un recital, incluso dejó abierta la posibilidad de compartir ese plan con Lali.

La decisión de Lali y Pedro para mantener su boda en privado

Rosemblat también se refirió a la enorme cantidad de versiones que rodean al casamiento y dejó en claro que prefieren mantener buena parte de la organización fuera de la exposición pública.

El conductor señaló que intentarán preservar cierta intimidad y evitó confirmar cifras, lugar de celebración u otros detalles de la fiesta.

Hasta el momento, la fecha del 30 de octubre fue difundida por LAM, pero no fue confirmada públicamente por Lali ni por Rosemblat. Esa versión también había sido recogida anteriormente por RÍO NEGRO.

Lali cerró su gira en River antes del casamiento

Las nuevas declaraciones llegan apenas después de un fin de semana histórico para Lali Espósito. La cantante cerró su gira No vayas a atender cuando el demonio llama con su tercer show en el estadio Monumental.

La noche tuvo como una de sus grandes sorpresas la aparición de Tini Stoessel, con quien interpretó Like a Virgin y 1Amor. Ambas aparecieron vestidas de novia junto a Marilina Bertoldi, en uno de los momentos que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ahora, terminado ese capítulo profesional, la expectativa también está puesta en su vida personal y en la boda con Pedro Rosemblat, aunque la pareja parece decidida a mantener los detalles más importantes lejos de las cámaras.