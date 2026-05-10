Dos candidatos y Roca en el centro

En pocos días el Alto Valle se transformó en la caja de resonancia de las tensiones políticas previas a la campaña que culminará con la elección para la gobernación de Río Negro. Pese a la reiterada respuesta de los protagonistas de que “falta mucho” , basta con repasar la semana que termina para descubrir cómo se aceleraron los tiempos.



Roca y su intendenta, María Emilia Soria, aparecieron en el centro de la escena.La jefa comunal blanqueó sin ambigüedades que será candidata, pero aspira, según dijo a Diario RÍO NEGRO, a no ser solo la candidata de un sector político.



La definición clara de María Emilia Soria ordenará la tropa del peronismo rionegrino, en cuyo seno se había generado cierta impaciencia por la falta de avances en su postulación, lo que dispara un reordenamiento interno que tiene su correlato en las candidaturas locales y provinciales.



A nivel roquense, la posible candidatura de Carlos Soria hijo a suceder a su hermana, sigue madurando, pero los tiempos de definiciones en este caso serán más largos.



La salida definitiva a la cancha de Soria se dio en una semana donde el oficialismo de Juntos Somos Río Negro tuvo dos actos que remarcaron que Roca será clave en las próximas compulsas electorales.



En el comienzo de la semana el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, habló sobre el nuevo escenario que se da con el traspaso de la Ruta Nacional 22 a la provincia. En sus palabras recordó el amparo que presentó Roca, en aquel momento gobernada por Martín Soria, contra los puentes elevados del proyecto de Vialidad Nacional.



Y afirmó que aquel recurso judicial evitó que Roca hoy pudiera estar incluida en el circuito de Vaca Muerta.



La respuesta no tardó en llegar primero por Martín Soria y también de la propia María Emilia.

La importancia de Bariloche



Días más tarde, en el acto que en Roca donde se abrieron los sobres para construir la futura sede de la secretaría de Minería en la ciudad fue el gobernador Alberto Weretilneck quien aseguró que su partido está dispuesto a acompañar un frente amplio para terminar con la hegemonía de la familia Soria en la ciudad. La idea inicial la había lanzado el líder del PRO, Juan Martin, y Weretilneck no perdió la oportunidad aprovechar su rédito político.



Solo unas horas después, también en Roca, la intendenta se reunió con Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche que, en el medio de un enfrentamiento con Weretilneck dentro de Juntos de Somos Río Negro, había cuestionado la cercanía del gobernador con el vecinalista Wálter Cortés, actual jefe comunal de la ciudad cordillerana, el otro gran objetivo político de todos los partidos para las elecciones del año que viene.



Desde el peronismo se dijo que la reunión apuntaba a la intención de la intendenta de “sumar miradas”. Pero no escapa a nadie el valor estratégico de la reunión con un exjefe comunal de la ciudad más poblada de la provincia, desde donde el año pasado el peronismo logró llevar a Diputados y al Senado a Adriana Serquis y a Ana Marks.



Mientras el PJ y el oficialismo provincial confrontan, los posibles candidatos a la gobernación identificado con el presidente Javier Milei, tuvieron un perfil más bajo.



Enzo Fullone buscar organizar a LLA a la provincia mientras desanda su camino en el Senado, donde será vicepresidente de la crucial comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.



El otro referente del sector, Aníbal Tortoriello, por ahora se mueve como aliado del oficialismo nacional en su rol de diputado y elige el silencio.



El exintendente de Cipolletti fue el primero en blanquear que iba a buscar la gobernación apenas se confirmó que había ganado la elección a la Cámara Baja en octubre pasado.



Solo Weretilneck demora su definición para un escenario con tres fuertes sectores en la búsqueda de la gobernación.