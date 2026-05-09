Neuquén invertirá US$250 millones en rutas del norte de la provincia: el anuncio de Rolando Figueroa

El Gobernador Rolando Figueroa anunció un ambicioso plan de obras de asfalto y rutas para el Alto Neuquén con una inversión superior a US$250 millones. El mandatario realizó los anuncios durante el acto por el 116° aniversario de El Cholar y confirmó que antes de noviembre comenzarán las licitaciones para pavimentar distintos tramos de la región.

Figueroa sostuvo que se avanzará con obras sobre las rutas que unen Loncopué, El Huecú, El Cholar, Reñi Leuvú y el paso internacional Pichachén. También aseguró que el objetivo es “equilibrar el desarrollo de la provincia”.

El plan de asfalto en Neuquén suma rutas hacia pasos internacionales

«Ya comenzamos la ruta desde Loncopué hasta El Huecú, y vamos a licitar la que va desde El Huecú hasta El Cholar, desde El Cholar a Reñi Leuvú, y desde el Reñi Leuvú hasta Pichachén”, indicó.

En este sentido, el gobernador anunció que antes de que finalice noviembre se licitará lo que describió como «la mayor obra vial de la historia de esta provincia».

Figueroa agregó que “además vamos a iniciar antes del mes de marzo también la obra hacia el paso internacional Pichachén, viniendo también desde Andacollo, pasando por Guañacos y cerrando el círculo”.

El Gobierno también presentó el denominado “Camino de la Fe”, un corredor asfaltado que conectará distintos pasos internacionales. Según se informó, la traza comenzará en la capilla de Ailinco, pasará por Varvarco y llegará hasta Villa La Angostura.

El mandatario también relacionó las obras con el desarrollo generado por Vaca Muerta. “Es la forma en la que nos podemos sentir que la riqueza que está generando Vaca Muerta también nos llega a nuestros pueblos, a través del gas, la educación, la salud y la infraestructura”, afirmó.

Anuncian la ampliación del polideportivo de El Cholar y la instalación de una oficina del ISSN

Por su parte la intendenta de El Cholar, Silvia Canale, repasó distintas obras ejecutadas en la localidad y destacó el acompañamiento provincial. Mencionó la inauguración de una oficina de guardafaunas, un quincho municipal y la radio FM “Ecos de Neuquén”. También señaló avances en agua potable, luminarias LED y redes de gas.

Canale expresó: “Celebramos 116 años reconociendo el trabajo de quienes nos precedieron”. También agradeció “el apoyo provincial en todas las áreas” y “el acompañamiento para el desarrollo del turismo local”.

Durante la jornada también se firmaron acuerdos para ampliar el polideportivo municipal y avanzar con una sede del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). La ampliación deportiva demandará una inversión estimada en $1.200 millones y tendrá un plazo de ejecución de 180 días.

Además, la Provincia acordó gestionar un lote fiscal para construir la sede del ISSN en El Cholar. La obra tendrá un presupuesto de $72,3 millones financiado por el organismo provincial y será ejecutada por el municipio en un plazo previsto de seis meses.