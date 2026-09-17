Instituto Visso celebró 10 años con “Fantasía de Invierno”, un microdesfile que desafió la pasarela
Se trató de una experiencia inmersiva que unió una producción fotográfica de inspiración fantástica y un desfile performático, donde la moda y el diseño dialogan con la memoria y la infancia.
El diseño, la creatividad y la memoria confluyen para crear momentos inolvidables. «Fantasía de Invierno», la experiencia con la que el Instituto Visso celebró su décimo aniversario, llegó para confirmarlo.
El proyecto nació primero como una producción fotográfica que plasmó un universo invernal y onírico. Un invierno de cuentos y relatos, donde la nieve cubre los caminos y deja aparecer figuras que parecen haber nacido entre el hielo y la luz.
Allí las siluetas cobran vida a través del talento de diseñadores como Paulina Di Santo, Mariela Arocena, Karina Jalil, Lorena Espinoza, Barbara Ocaño y Patricia Melicce y Facundo Diez, cuyas creaciones visten a mujeres transformadas en hadas de invierno y guardianas del bosque.
Ese concepto artístico luego dio el salto a la vida real. La producción se transformó en una experiencia inmersiva y en un desfile que desafió los formatos tradicionales de la pasarela.
Durante el evento, la muestra fotográfica se combinó con una performance en vivo donde las modelos interactuaron con el público.
La propuesta fusionó diseño, creatividad y puesta en escena en un mismo plano. Los tonos blancos y azules, la bruma y las texturas invernales construyeron una atmósfera donde el vestuario no solo se exhibe, sino que cuenta una historia profunda.
El relato que guió la experiencia funcionó como un manifiesto sobre la persistencia de la magia: una invitación a recuperar la sensibilidad de la infancia, a entender cómo el arte tiene el poder de transportarnos sin movernos del lugar.
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