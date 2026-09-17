Instituto Visso celebró 10 años con “Fantasía de Invierno”, un microdesfile que desafió la pasarela

El diseño, la creatividad y la memoria confluyen para crear momentos inolvidables. «Fantasía de Invierno», la experiencia con la que el Instituto Visso celebró su décimo aniversario, llegó para confirmarlo.

Foto: gentileza Cristian Noguera.

El proyecto nació primero como una producción fotográfica que plasmó un universo invernal y onírico. Un invierno de cuentos y relatos, donde la nieve cubre los caminos y deja aparecer figuras que parecen haber nacido entre el hielo y la luz.

Foto: gentileza Cristian Noguera.

Allí las siluetas cobran vida a través del talento de diseñadores como Paulina Di Santo, Mariela Arocena, Karina Jalil, Lorena Espinoza, Barbara Ocaño y Patricia Melicce y Facundo Diez, cuyas creaciones visten a mujeres transformadas en hadas de invierno y guardianas del bosque.

Foto: gentileza Cristian Noguera.

Ese concepto artístico luego dio el salto a la vida real. La producción se transformó en una experiencia inmersiva y en un desfile que desafió los formatos tradicionales de la pasarela.

Foto: gentileza Cristian Noguera.

Durante el evento, la muestra fotográfica se combinó con una performance en vivo donde las modelos interactuaron con el público.

Foto: gentileza Cristian Noguera.

La propuesta fusionó diseño, creatividad y puesta en escena en un mismo plano. Los tonos blancos y azules, la bruma y las texturas invernales construyeron una atmósfera donde el vestuario no solo se exhibe, sino que cuenta una historia profunda.

Foto: gentileza Cristian Noguera.

El relato que guió la experiencia funcionó como un manifiesto sobre la persistencia de la magia: una invitación a recuperar la sensibilidad de la infancia, a entender cómo el arte tiene el poder de transportarnos sin movernos del lugar.