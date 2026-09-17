Salud cubre más vacantes de residencias en hospitales de Río Negro

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, en agosto entregó certificados de los residentes que egresaron en Bariloche. Archivo

El segundo concurso que lanzó el ministerio de Salud de Río Negro para cubrir vacantes de residencias en distintas especialidades permitió avanzar con la incorporación de ocho cargos de los 27 disponibles en esta parte del año.

Los nuevos residentes ingresarán formalmente al sistema de salud pública el 1 de octubre, luego de conocerse este martes el orden de mérito de los concursantes.

Renata Scalesa, subsecretaria de Capacitación, Desarrollo y Residencias del ministerio de Salud, destacó: “Este año hemos tenido una buena cobertura, a diferencia de otros años que se cubrían la mitad de los cargos”. Enumeró que en el primer concurso se cubrió casi el 65% de las vacantes; luego se hizo una readjudicación para que las personas que estaban con orden de mérito y no ingresaron en la especialidad elegida como primera opción, puedan optar por otra especialidad; y finalmente se articuló un segundo concurso para cubrir esas vacantes que quedaban.

Scalesa dijo que en estos días se trabaja en el proceso de adjudicación de cargos aunque destacó que los profesionales que se postularon “están con ganas de poder ingresar”, por lo que no se estiman bajas de último momento.

De un total de 24 inscriptos para las 27 vacantes existentes cuando se lanzó la convocatoria en agosto, solo 10 personas rindieron el examen presencial que tuvo como única sede a Cipolletti. Los puntajes fueron de 62 a 88 puntos, y dos personas quedaron afuera automáticamente, según la información a la que accedió Diario RÍO NEGRO.

Las especialidades que se cubrirán son cargos en cirugía general; medicina general; enfermería (para neonatología y familiar y comunitaria); salud mental comunitaria; y clínica médica.

En abril se realizaron los exámenes del primer concurso del año para acceder a las residencias en Salud de Río Negro. Archivo/ Florencia Salto

Scalesa destacó la decisión provincial de hacer una nueva convocatoria en el segundo semestre cuando todas las provincias concluyeron sus concursos para residencias, con la premisa de captar interesados.

Señaló que “desde hace unos años las residencias perdieron el ámbito de privilegio en la formación porque al contar con matrícula una vez recibidos los profesionales no tienen la obligación de tener una especialidad o directamente acceden a ella a través del ámbito académico”.

La funcionaria remarcó que es un “interés” de Río Negro “contar con especialistas” en distintas áreas de salud, especialmente en especialidades críticas que son necesarias en la red de hospitales públicos.

La Provincia asumió el financiamiento y la gestión de las residencias

Río Negro afrontó a partir de este año la integralidad del sistema de residencias en salud ante el retiro del gobierno nacional de esta operatoria. Por eso, el ministerio diseñó y llevó adelante los exámenes por primera vez, con un llamado a concurso en el primer semestre que terminó con el ingreso de 46 profesionales a distintas especialidades a partir de julio.

En materia de financiamiento, la Provincia desde el 2025 afrontó los costos y modificó la modalidad de contratación, que antes se realizaba a través de una beca -sin los beneficios laborales- y ahora se accede con un salario equivalente al de un profesional de la salud que ingresa a la carrera sanitaria, con aportes, aguinaldo, obra social y seguro.