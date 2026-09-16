La UCR de Río Negro convocó a su Convención y comienza el debate de su alianza con Weretilneck

El radicalismo inicia la marcha para el proceso electoral del 2027 y reúne a su Convención. Foto: Archivo.

La Convención de la UCR de Río Negro se reunirá este sábado en Chimpay y tendrá entre sus principales temas la definición de la estrategia electoral para las elecciones del próximo año.

El orden del día comprende la delegación de facultades en materia de alianzas al Comité Central de la UCR, que preside Ariel Bernatene.

En 2023, el radicalismo fue aliado y respaldó la fórmula encabezada por Weretilneck. Para el próximo proceso, el escenario vuelve a mostrar coincidencias entre ambas fuerzas, aunque todavía resta resolver el formato electoral.

La discusión ya comenzó a delinearse internamente. Todavía no está definido, sin embargo, cómo se instrumentaría ese respaldo. Una alternativa es la integración directa a la fuerza oficialista. La otra es repetir el esquema utilizado en 2023, cuando el radicalismo acompañó la fórmula de Juntos Somos Río Negro, mediante colectoras radicales anexadas a la propuesta provincial.

Obviamente, el mecanismo del apoyo de la UCR tendrá origen también en la estrategia electoral que resuelva Weretilneck, todavía no delineada.

La delegación de facultades incluida en el temario permitiría que esa definición quede en manos de la conducción partidaria, una vez que avance la discusión sobre el escenario electoral.

La UCR conserva representación en la Legislatura, con Ariel Bernatene y Lorena Matzen, y mantiene presencia en el Gobierno provincial. Entre los funcionarios vinculados al radicalismo se encuentran el secretario de Derechos Humanos, Roberto Ferrero; el director del Registro Civil, Pedro Sánchez; y el director del Registro de la Propiedad Inmueble, Daniel Balduini.

Autoridades partidarias, intendentes y legisladores de la UCR rionegrina, en su último encuentro en Guardia Mitre. Foto: Gentileza.

La Convención se realizará en Chimpay, municipio actualmente gobernado por el peronista Gustavo Sepúlveda, aunque se trata de una localidad con una extensa tradición de gobiernos radicales.

El radicalismo mantiene actualmente seis intendencias: Yamila Direne, en Valcheta; Miguel Evans, en Guardia Mitre; Víctor Hugo Mansilla, en Darwin; Lucas González, en Chichinales; Diego Agüero, en Coronel Belisle; y Hugo Cobarrubia, en Dina Huapi.

A ese esquema se suma Ingeniero Jacobacci, donde la UCR integró la alianza ganadora junto con Juntos Somos Río Negro. También obtuvo el triunfo en Allen con Marcelo Román, quien posteriormente anunció su incorporación a La Libertad Avanza.

Además de la cuestión electoral, la Convención deberá considerar el informe del Comité Central, el informe del bloque de legisladores y la aprobación del balance partidario correspondiente a 2025.

El temario contempla también una disposición transitoria para la prórroga de mandatos hasta diciembre del 2027, la modificación del artículo 48 de la Carta Orgánica para reforzar el control de paridad en los procesos electorales internos y la adhesión al Protocolo de Violencia de Género de la UCR Nacional.

La reunión de Chimpay, de esta manera, tendrá una agenda partidaria amplia, aunque la discusión electoral concentrará la mayor atención. La eventual delegación de las facultades sobre alianzas dejará abierta la negociación para definir cómo se posicionará el radicalismo rionegrino frente a las elecciones de 2027.