Ismael Galancho, nutricionista de Lionel Messi, explicó cuánta proteína necesita el cuerpo

En los últimos años, los alimentos con proteína agregada ganaron protagonismo en las góndolas. Leches, yogures, quesos, barritas y otros productos comenzaron a promocionarse por su aporte de este nutriente, en medio de una tendencia que instaló la idea de que consumir más proteína siempre es beneficioso.

Sin embargo, el nutricionista español Ismael Galancho advierte que la mayoría de las personas que mantienen una alimentación equilibrada ya obtiene la cantidad necesaria a través de los alimentos habituales.

“La industria alimentaria no es ajena a las modas y quiere aprovecharse de ello. Si ahora todo el mundo habla de proteínas, pues van a ‘meterle’ proteína a todos sus productos”, sostuvo Galancho en diálogo con National Geographic España.

Qué alimentos aportan proteínas

Para el especialista, algunas de las principales fuentes de proteína son el pollo, el pescado, los lácteos desgrasados y los lácteos fermentados. Sin embargo, remarcó que el nutriente también está presente en otros alimentos que muchas veces no son considerados dentro de este grupo.

“El problema es que mucha gente solo cuenta como proteína a la carne, el pescado y los huevos”, explicó.

En ese sentido, señaló que alimentos como el arroz, las papas, la avena, otros cereales y las legumbres también aportan proteínas y forman parte del consumo cotidiano.

Galancho ejemplificó que una persona de 70 kilos podría cubrir sus necesidades con alrededor de 70 gramos de proteína diarios, aunque aclaró que los requerimientos pueden variar según las características y objetivos de cada persona.

Cuándo puede ser necesario consumir más proteína

El nutricionista explicó que existen situaciones en las que aumentar la ingesta puede resultar de interés, como en personas que practican deporte, buscan ganar masa muscular o perder grasa.

También mencionó casos como el embarazo, la etapa de crecimiento durante la infancia y la menopausia o lactancia.

De todos modos, Galancho cuestionó la idea de que cuanto mayor sea el consumo de proteína, mejores serán los resultados.

“Consumir más proteína de la que necesitas no tiene mucho sentido”, afirmó, y comparó al organismo con un cubo lleno de agua: una vez alcanzada su capacidad, agregar más no significa que pueda contener una mayor cantidad.

Además, advirtió que un consumo excesivo puede terminar desplazando otros alimentos y nutrientes necesarios dentro de una alimentación equilibrada.

Qué hizo Galancho con la alimentación de Lionel Messi

Galancho también habló sobre su trabajo como nutricionista de Lionel Messi. Aunque aclaró que no puede revelar demasiados detalles sobre la alimentación del futbolista, contó una de las modificaciones que realizaron.

“Una de las cosas que hicimos fue intentar reducir la proteína animal y aumentar la proteína vegetariana”, explicó.

Según el especialista, Messi mantiene un alto compromiso con las pautas establecidas y sigue los parámetros indicados dentro de su preparación.

De esta manera, Galancho plantea que el foco no debería estar únicamente en sumar productos que llevan la palabra “proteína” en su etiqueta, sino en observar el conjunto de la alimentación y las necesidades particulares de cada persona.

Con información de Clarín.