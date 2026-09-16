A 50 años de La noche de los Lápices, repusieron las baldosas vandalizadas en el secundario San Martín de Neuquén

“No solo eran militantes por el boleto escolar, sino eran jóvenes que estaban convencidos que podían cambiar la vida y el mundo”, dijo ayer Silvia Sapag, hermana de Ricardo “Caíto” y Enrique “Ike” Sapag, desaparecidos, en el acto de reposición de las baldosas de la Memoria que se realizó en Neuquén capital.



La ex senadora nacional describió la juventud y convicción de sus hermanos y planteó que la misma descripción “les cabe a los 30.000” porque tenían la misma característica “de ser rebeldes contra las injusticias, llevar la mano tendida con sus compañeros” y estar decididos a terminar con la pobreza, como meta.

Así se conmemoraron los 50 años de la Noche de los Lápices en Neuquén capital

En el día del secundario y los 50 años de “La noche de los Lápices”, la APDH Neuquén convocó a la reposición de las baldosas de los hermanos Sapag, de Ricardo Raby, de Roberto “Champa” Rigoni y de Susana Mujica, egresada y egresados del secundario San Martín, de esta capital.

Desde el municipio se recordó que las baldosas (establecidas por ordenanza) son parte del circuito de la identidad de la capital.

La presidenta de la APDH, Silvia Barco, planteó que la matanza, persecución, tortura y muerte de los adolescentes en La Plata, cuando “el poder dictatorial y terrorista” arreció contra los chicos, no fue solo porque militaban por el boleto escolar, sino porque querían cambiar la vida y el mundo. Las baldosa fueron vandalizadas, por eso debieron ser repuestas.



“Estoy emocionada como la primera vez; ya no están las Madres (de Plaza de Mayo), se extrañan un montón, pero se siente su presencia y seguimos su legado”, dijo Ana Rigoni, hermana de el “Champa”. Un grupo de estudiantes participó de la jornada y escuchó las anécdotas de vida y militancia de los cinco egresados de ese establecimiento, contadas por sus amigos de militancia y hermanas.