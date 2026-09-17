Necrológicas de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

Franco de Padilla, Graciela Con profundo pesar, despedimos a nuestra amada amiga Graciela Padilla. Dios dé consuelo a su esposo Guillermo e hijos Pablo y Eduardo. Permanecerá en nuestros corazones para siempre. Alicia y Carlos Madriaga. y flia.

GALLARDO, LEONTINA DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 16 de Septiembre a la edad de 91 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, seran inhumados a las 12:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Fernández Pérez, Eduardo Falleció el 13 de septiembre en Neuquén. Lo despiden con dolor su esposa Claudia, sus hijos Matías y Luciana, su yerno Andrés, sus nietos Benjamín, Vera y Julia.

ANTUAL, CORINA CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, serán inhumados el dia 16 de septiembre del 2026, a las 09 hs. en el cementerio Central. Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.