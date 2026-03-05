Fragancias que dejan huellas: los perfumes que suman intensidad
Hay aromas que nos recuerdan a alguien y otros que nos devuelven a una versión nuestra. Esta temporada invita a elegir fragancias intensas, con contrastes entre dulzura y madera.
Las fragancias dejaron de ser un simple complemento para convertirse en una verdadera declaración de estilo. Hoy el perfume no se elige al final de la rutina: se piensa, se prueba, se siente. Es identidad, ese gesto invisible que termina de definir cómo queremos mostrarnos.
Esta temporada, la tendencia apuesta por composiciones envolventes y memorables. Las notas gourmand se vuelven más sofisticadas y menos literales; las maderas aparecen cremosas, suaves y elegantes; y las flores se presentan con carácter, lejos de la inocencia clásica. El resultado son aromas intensos pero equilibrados, con profundidad y matices que evolucionan en la piel.
La tendencia se aleja de lo previsible para hacer foco en perfumes con presencia y estela. Fragancias que no pasan desapercibidas, que dejan huella. Porque oler bien ya no alcanza: ahora buscamos que el perfume cuente algo sobre nosotras.
También hay una vuelta a lo sensorial. Elegir fragancia es casi un ritual íntimo: probarla en la piel, esperar que se asiente, descubrir cómo cambia con el paso de las horas. Cada composición dialoga de manera distinta con quien la lleva, y ahí radica su magia.
Estas son las propuestas que sintetizan el espíritu olfativo de la temporada: intensas, adictivas y con identidad propia
Dolce & Gabbana Devotion Eau de Parfum Intense:
Una versión más profunda y envolvente del original. Mantiene la impronta gourmand con su vainilla
cremosa y luminosa, pero suma mayor intensidad y calidez en el fondo.
Es sofisticada, adictiva y perfecta para quienes buscan dejar huella (50ml: $265.000).
Versace Dylan Purple:
Una fragancia vibrante y frutal-floral con notas de pera, naranja amarga y fresia. Tiene un fondo amaderado suave que le aporta estructura sin perder frescura. Es moderna, versátil y perfecta para el día (50ml: $270.000).
Narciso Rodriguez All of Me:
Una reinterpretación audaz del ADN almizclado de la casa. Rosa centifolia, geranio bourbon y una base de sándalo crean una composición floral-musky intensa y contemporánea. Es femenina, magnética y con gran estela (50ml: $275.000).
Azzaro The Most Wanted Parfum:
Para quienes buscan intensidad. Con acordes especiados, caramelo tostado y maderas profundas, es cálido y seductor.
Funciona especialmente bien de noche y en climas más frescos (100ml: $261.000).
Juliette Has a Gun Lust for Sun:
La tendencia solar sigue firme. Esta fragancia mezcla coco, flores blancas y vainilla en una composición luminosa y sensual. Evoca piel bronceada y verano eterno, pero con una impronta sofisticada (100ml $238.700).
