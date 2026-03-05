Fragancias que dejan huellas: los perfumes que suman intensidad

Las fragancias dejaron de ser un simple complemento para convertirse en una verdadera declaración de estilo. Hoy el perfume no se elige al final de la rutina: se piensa, se prueba, se siente. Es identidad, ese gesto invisible que termina de definir cómo queremos mostrarnos.

Esta temporada, la tendencia apuesta por composiciones envolventes y memorables. Las notas gourmand se vuelven más sofisticadas y menos literales; las maderas aparecen cremosas, suaves y elegantes; y las flores se presentan con carácter, lejos de la inocencia clásica. El resultado son aromas intensos pero equilibrados, con profundidad y matices que evolucionan en la piel.

La tendencia se aleja de lo previsible para hacer foco en perfumes con presencia y estela. Fragancias que no pasan desapercibidas, que dejan huella. Porque oler bien ya no alcanza: ahora buscamos que el perfume cuente algo sobre nosotras.

También hay una vuelta a lo sensorial. Elegir fragancia es casi un ritual íntimo: probarla en la piel, esperar que se asiente, descubrir cómo cambia con el paso de las horas. Cada composición dialoga de manera distinta con quien la lleva, y ahí radica su magia.

Estas son las propuestas que sintetizan el espíritu olfativo de la temporada: intensas, adictivas y con identidad propia

Dolce & Gabbana Devotion Eau de Parfum Intense:

Una versión más profunda y envolvente del original. Mantiene la impronta gourmand con su vainilla

cremosa y luminosa, pero suma mayor intensidad y calidez en el fondo.

Es sofisticada, adictiva y perfecta para quienes buscan dejar huella (50ml: $265.000).

Versace Dylan Purple:

Una fragancia vibrante y frutal-floral con notas de pera, naranja amarga y fresia. Tiene un fondo amaderado suave que le aporta estructura sin perder frescura. Es moderna, versátil y perfecta para el día (50ml: $270.000).

Narciso Rodriguez All of Me:

Una reinterpretación audaz del ADN almizclado de la casa. Rosa centifolia, geranio bourbon y una base de sándalo crean una composición floral-musky intensa y contemporánea. Es femenina, magnética y con gran estela (50ml: $275.000).

Azzaro The Most Wanted Parfum:

Para quienes buscan intensidad. Con acordes especiados, caramelo tostado y maderas profundas, es cálido y seductor.

Funciona especialmente bien de noche y en climas más frescos (100ml: $261.000).

Juliette Has a Gun Lust for Sun:

La tendencia solar sigue firme. Esta fragancia mezcla coco, flores blancas y vainilla en una composición luminosa y sensual. Evoca piel bronceada y verano eterno, pero con una impronta sofisticada (100ml $238.700).