Moda: cuero todo el año, elegancia más allá de las estaciones

El cuero se reinventa esta temporada y se convierte en la segunda piel de todos los outfits: liviano, versátil y listo para acompañar cualquier look.

Últimas tendencias en cuero: camisas, polleras y vestidos

Los tonos pasteles traen frescura a la primavera-verano, mientras que el negro sigue siendo el clásico infalible que aporta sofisticación instantánea. Camisas, chaquetas, polleras, vestidos y pantalones se combinan con texturas suaves y detalles inesperados, demostrando que el estilo no tiene estaciones.

Más que una tendencia, el cuero es un básico eterno: se adapta al día y a la noche, al calor y al frío, siempre con actitud y elegancia. “Viviendo en Buenos Aires descubrí que el cuero no es sólo para el frío.

Entendí que, si se combina bien, se puede usar todo el año. También aprendí cómo mezclarlo con otras texturas: cuero con lana, cuero con algodón y, mi favorito, cuero con lino. Esa versatilidad del cuero, que no conocía, me abrió un abanico de nuevas posibilidades”, describe Atenas Hernández desde Madrid, su nuevo país de residencia, donde posó en exclusiva para la producción.

El cuero representa una forma de vestir con carácter y estilo.

Al momento de pensar cómo combinarlo, la experta con 190 mil seguidores en Instagram y colaboraciones sostenidas con firmas de lujo como Chanel y Cartier, cuenta que “el cuero se adapta tanto a un look informal como elegante, sobrio o sensual. A partir de entender esto, empecé a usarlo mucho más, y se convirtió en una parte clave de mi vestuario”.

En su paso por Argentina, la escritora, comunicadora y defensora del diseño latinoamericano, nacida en Honduras, colaboró con la marca argentina DOMA, una experiencia que le permitió conocer el mundo del cuero desde adentro.

“La temporada pasada lanzamos DOMA by Atenas Hernández, una cápsula de piezas clásicas con mi sello personal. Además, trabajé de la mano con Natalia Hossni, fundadora de la marca, en un proceso de cocreación que me enseñó aún más sobre la nobleza de este fantástico material.

Cada prenda fue pensada para durar, adaptarse al cuerpo, y contar una historia a través del diseño”, puntualiza y remata con su eslogan: el closet perfecto no es el que está lleno, sino el que está bien elegido.