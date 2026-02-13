Modo Diva: la nueva era de Ángela Torres

Ángela Torres atraviesa su era más intensa. A los 27, y con el foco puesto sobre cada uno de sus movimientos, convierte el punto de inflexión de su carrera en una declaración estética contundente. Ya no es solo música: es imagen, construcción y estrategia visual.

En la Fiesta de la Confluencia presentó una versión más afilada y consciente de sí misma. Etérea pero firme, romántica pero con actitud, su nueva narrativa visual se viralizó de inmediato.

El rosa pastel dominó uno de los estilismos más comentados en el evento neuquino: corset arquitectónico con transparencias estratégicas, mangas desmontables bordadas en cristales y una sobrefalda de volados que amplificaba el movimiento escénico. Corsetería, dramatismo y delicadeza en una misma ecuación.

Vestidos estructurados, volúmenes románticos y accesorios con actitud —como los anteojos de sol— terminan de definir esta nueva etapa donde la sensualidad se construye con precisión y estilo.

Detrás de este giro está Lucas Mata, el estilista tucumano que hoy interpreta como pocos el lenguaje de la Generación Z. Con mirada fashion y timing preciso, se consolidó como uno de los nombres clave del circuito creativo.

Y este 2026 no sólo marca un giro en el estilo de Angelita. En paralelo a su evolución fashion, también atraviesa un nuevo capítulo personal: su relación con Marcos Giles, una de las figuras que hoy revoluciona el universo del streaming. Juntos forman una dupla que combina música, moda y cultura digital, amplificando su presencia y consolidándose como protagonista indiscutida de una generación que consume talento tanto arriba del escenario como en pantalla.