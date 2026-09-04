Renovación nocturna: cómo actúa el activo del momento para potenciar el colágeno y unificar la piel

Los retinoides pueden favorecer la renovación celular y estimular procesos vinculados con la producción de colágeno.

La noche es el momento elegido para bajar el ritmo, y también para darle a la piel un espacio de renovación. En ese universo de activos que buscan mejorar la textura, la luminosidad y la apariencia de las líneas de expresión, hay uno que viene ganando protagonismo: el retinal.

Se trata de un derivado de la vitamina A que forma parte de la familia de los retinoides. Con el paso del tiempo, la renovación natural de la piel se vuelve más lenta y pueden aparecer signos como pérdida de luminosidad, manchas, textura irregular y líneas de expresión. Los activos renovadores buscan acompañar ese proceso y mejorar progresivamente el aspecto de la piel.

La clave está en la constancia

La dermocosmiatra Cynthia Goenaga explica que los retinoides pueden favorecer la renovación celular y estimular procesos vinculados con la producción de colágeno. “El ácido retinoico es un excelente renovador: hace que la piel se afirme, que se aclaren las manchas y suaviza las líneas de expresión”, señala.

La clave está en la constancia. Los resultados no aparecen de la noche a la mañana: la piel necesita tiempo para adaptarse y responder. Por eso, la incorporación de este tipo de activos debe ser gradual y sostenida.

Otro punto importante es la tolerancia. Los derivados de la vitamina A pueden provocar sequedad, enrojecimiento o sensibilidad, especialmente durante las primeras semanas. Por eso, las fórmulas actuales buscan combinar el activo renovador con ingredientes hidratantes y calmantes que ayuden a mantener la barrera cutánea.

Ritual de noche

Dentro de esta propuesta se encuentra el Serum Retinal de Caviahue, un tratamiento nocturno intensivo que combina retinal con distintos ingredientes destinados a acompañar la renovación y el confort de la piel.

La fórmula incorpora centella asiática y aceite de cloudberry, con acción antioxidante; ácido hialurónico, que ayuda a mantener la hidratación y la elasticidad; y agua termal volcánica, rica en minerales y asociada a una sensación de calma y confort.

Claves para incorporarlo

1- Empezá de a poco. Si nunca usaste retinal, lo recomendable es comenzar con dos o tres aplicaciones semanales y observar cómo responde tu piel antes de aumentar la frecuencia.

2. Usalo de noche. Aplicá una pequeña cantidad sobre el rostro limpio y completamente seco, evitando el contorno inmediato de ojos y otras zonas especialmente sensibles.

3. El protector solar es parte del tratamiento. A la mañana siguiente, incorporá un protector de amplio espectro y mantené el hábito todos los días. La fotoprotección es fundamental en cualquier rutina enfocada en manchas, textura y signos del paso del tiempo.