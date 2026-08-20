Clean Nails: cómo llevar esta tendencia que es el nuevo símbolo de elegancia 

A pesar de que el mundo de la moda está atravesado por una constante renovación, la tendencia clean logró instalarse con firmeza. Lo que empezó como una búsqueda de frescura y sutileza en el rostro a través del maquillaje, hoy termina de consolidar su hegemonía en el universo de las manos.

La estética de las clean nails va mucho más allá de un simple tono de esmalte. Es el nuevo código de la sofisticación. Frente al impacto de los diseños complejos, los apliques tridimensionales y los colores estridentes, hoy se impone el minimalismo, guiado por un cuidado meticuloso y una prolijidad absoluta.

La premisa central se enfoca en llevar uñas perfectamente prolijas, delicadas y elegantes. La idea es que se vean cuidadas y saludables sin demasiados diseños y decoraciones. «Creo que está ganando terreno porque es una tendencia muy versátil y fácil de llevar.Queda bien en cualquier ocasión, combina con todo y da una imagen de manos super cuidadas y elegantes que es lo que muchas mujeres buscan», dice la manicurista Daniela Pérez de Dannails Studio.

Si esta tendencia está arrasando es por una razón muy concreta: la practicidad. Las clean nails son versátiles y van con absolutamente con todo. Dan esa sensación inmediata de mano prolija y pulida que queda bien para el trabajo y también para salir de noche.

En cuanto a las formas y el largo, la manicurista insiste en que la clave está en la comodidad. Las formas estrella son las almendradas, las cuadradas y las famosas cuadradas con bordes redondeados.

Si bien la mayoría se vuelca por uñas cortas o de largo medio porque son las más cómodas, no es una regla estricta. Las uñas más largas siguen siendo elegidas y adaptables: lo importante es que la uña mantenga una forma simétrica, bien limada y con una terminación delicada.

En la paleta reinan los tonos nude o beige, los rosados muy suaves y el clásico milky white o vía láctea, ese blanco lechoso que queda increíble en cualquier tono de piel. Para el toque final, el protagonista absoluto es el acabado glossy, un brillo que da aspecto de uña sana e hidratada. «También se pide mucho el efecto perlado, siempre buscando ese aspecto limpio y natural», concluye la manicurista.

Guía de supervivencia: cómo cuidar y mantener tus Clean Nails impecables

Lograr ese efecto de uña impecable y saludable requiere de un buen trabajo y, sobre todo, de un mantenimiento constante en casa. Para evitar que el esmaltado semipermanente dañe tus uñas o pierda su brillo característico, prestá atención las recomendaciones de una experta.

Hidratación diaria: el aceite para cutículas es tu mejor aliado. Aplicalo todos los días junto con una buena crema para manos para mantener la piel suave y los bordes limpios.

Tus uñas no son herramientas: evitá usarlas para abrir latas, raspar etiquetas o hacer fuerza. Un mal movimiento puede astillar la uña o despegar el esmalte.

Cero tirones en casa: Por nada del mundo despegues o arranques el esmalte semipermanente con tus propias uñas o dientes. Al hacerlo, te llevás capas de queratina natural y las debilitás enormemente.

Respetá los tiempos de retiro: Para mantener la salud de la uña intacta, acudí siempre a la manicurista para un retiro profesional o para realizar el mantenimiento en los plazos recomendados.