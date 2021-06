Monzani con un pie afuera del bloque de Juntos por el Cambio en Neuquén

Guillermo Monzani, ex intendente y concejal de la UCR (foto Florencia Salto)

“Realmente no lo tengo pensado”, respondió el concejal Guillermo Monzani cuando se le consultó si buscará la reelección cuando termine el mandato en diciembre, y si seguirá siendo parte de la coalición de Juntos por el Cambio.

Monzani fue el último intendente de la gestión Cambiemos antes de que el sillón de mando en la ciudad lo ocupara el MPN con una coalición de partidos que integran hoy el gabinete.

Es afiliado radical y en tiempos del quiroguismo, fue el primero en tener la ficha de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) cuando el ex intendente Horacio Quiroga fundó el partido. Pero eligió no participar de la última interna radical donde se definieron autoridades de comité y las candidaturas ante las próximas elecciones municipales y nacionales.

Tampoco se vinculó con las reuniones políticas de Juntos por el Cambio en las que se analizan las candidaturas para los próximos meses cuando habrá elecciones municipales; y la versión circulante es que buscará ir por la reelección por fuera del macrismo.

Como fue funcionario de alto rango del MPN en gestiones anteriores, las especulaciones son variadas en el Deliberante. En el Ejecutivo, se lo vincula con una lista por la reelección de la mano de alianzas quiroguistas.

Al ser consultado por Río Negro Monzani eludió responder si buscará otro periodo en el Deliberante a partir de su finalización de mandato en diciembre. “Estoy ejercitando mi actividad plena como concejal, que para eso fui elegido y a eso nos tenemos que abocar” señaló Monzani al tiempo que agregó “cuando lleguen los tiempos electorales, definiré, realmente no lo tengo pensado” si se irá de Juntos por un Cambio, respondió.

Observó que era “inoportuno” hablar de candidaturas en momento de pandemia. Estamos en una “encrucijada de mucho dolor”, dijo aunque reconoció que las candidaturas están en la discusión política de los partidos.

Su compañero de bancada, Mario Lara, no descartó ir a una reelección, pese a que desde el PRO, Leandro López fue uno de los que se anotaron para un armado de lista. Cuatro de las seis bancas de Juntos por el Cambio se renuevan en diciembre: Monzani, Lara y las concejalas Jorgelina González y Rocío Casamayor pondrán su banca en juego, en tanto Casamayor está habilitada para ir por la reelección porque así surgió de la interna partidaria.

De las 9 bancas que se renuevan en diciembre, 4 son de JxC y 3 son del MPN, pero en el partido provincial las voces de quienes buscan la reelección están silenciadas hasta que el intendente Mariano Gaido diga cuándo será el momento, según se informó. En el MPN la discusión está en ebullición sólo para las candidaturas nacionales y las PASO.

Por declaraciones del mismo Gaido se conoce que irá con más de una lista para validar las bancas en el Deliberante en una eventual elección en octubre: una lista del MPN y otra en la que irán candidatos de los partidos de la coalición de gobierno, entre los cuales el único que salió al ruedo fue el UNE, con el candidato Emmanuel Guagliardo.